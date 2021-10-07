Gündem Paris Anlaşması Meclisten geçti BMden ilk mesaj geldi Memnuniyetle karşılıyoruz
POLİTİKA

Paris Anlaşması Meclis'ten geçti BM'den ilk mesaj geldi: Memnuniyetle karşılıyoruz

Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında ülkelerden dünya genelinde sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirmesi isteniyor. Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Paris Anlaşması Meclisten geçti BMden ilk mesaj geldi: Memnuniyetle karşılıyoruz
Foto/arşiv

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 353 oyla kabul edilen Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan kanunda "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 21'inci Taraflar Konferansı'nda kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti adına 22 Nisan 2016'da imzalanan 'Paris Anlaşması'nın beyan ile birlikte onaylanması uygun bulunmuştur" denildi.

BM GENEL SEKRETERİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Tüm ülkelerin anlaşmadaki hedeflerin karşılanmasına yönelik çabaları artırması gerektiğini belirten Dujarric, G20 ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadelede başı çekmesi gerektiğini söyledi.

SERA GAZI EMİSYONU İÇİN SIFIRLAMA HEDEFİ

BM, Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden dünya genelinde sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirmesini istiyor.

EYLEM PLANLARI HAZIRLANMAYA BAŞLANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Paris İklim Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edilmesinin hayırlı olmasını diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Paris İklim Anlaşması'na ilişkin Twitter paylaşımını alıntılayarak, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, 'İklim değişikliği konusunda da bizim safımız mazlumların yanı olacaktır. İlgili kurumlarımız şimdiden ülkemizin 2053 taahhüdü olan net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda eylem planlarını hazırlamaya başlamıştır.' Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Dört bakanlıkta çok sayıda atama
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Dört bakanlıkta çok sayıda atama

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Beş ilde arazi toplulaştırma yapılacak
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Beş ilde arazi toplulaştırma yapılacak
Pastırma sıcakları geliyor

Pastırma sıcakları geliyor

Yarından itibaren 6 derece birden artacak.
100 yılın en büyük keşfi

100 yılın en büyük keşfi

İznik'te bulundu: Arkeologları bile şaşırttı.
Boğaziçinin duran akademisyenleri rektörün aracının üstüne çıkan vandal eylemciye destek verdi

Bomba ihbarı yapıldı: Uçak acil iniş yaptı.

Kargoda kaybolan 'dalak' soruşturmasında karar çıktı.

Hain terör saldırısında bir Mehmetçik şehit oldu.
İstanbul kanatlarımın altında

İstanbul kanatlarımın altında

AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.