Paris Anlaşması Meclis'ten geçti BM'den ilk mesaj geldi: Memnuniyetle karşılıyoruz

Bakan Kurum: Taksim Camii’nin güçlü Türkiye’nin doğuşunun işaret taşı olduğunu biliyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu' tanıtım toplantısına katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Kurum, “İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Büyük Çamlıca Camii'nin Süleymaniye, Selimiye ve Fatih Camii gibi İslam'ın insanlık tarihine armağan ettiği bir eser olduğunu dile getiren Bakan Kurum, “Bin bir itiraza rağmen minarelerini yükselttiğimiz Taksim Camii'nin tüm insanlığın umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşunun işaret taşı olduğunu çok iyi biliyoruz' ifadelerini kullandı.