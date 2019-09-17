Gündem Park kavgasında ölü sayısı 6ya yükseldi
GAZİANTEP

Park kavgasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

Gaziantep'te komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada yaralanan Cengiz Demir de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kavgada ölenleri sayısı 6'ya yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Kavgada hayatını kaybeden kardeşler.
Kavgada hayatını kaybeden kardeşler.

Olay, 9 Eylül akşamı 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldız ve Demir aileleri arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma, kısa sürede büyüyerek av tüfeklerinin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Cengiz Demir, Ayvaz Demir, Mehmet Korkmaz, Leyla Korkmaz, Metin Korkmaz, Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü.

Gaziantep'te otopark kavgası.

Yaralılardan Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Metin Korkmaz olaydan 3 gün sonra, kardeşi Mehmet Korkmaz ise 6 gün sonra tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

Cengiz Demir


Özel bir hastanede tedavisi süren Cengiz Demir de bugün hayatını kaybetti. Evli ve bir lisede matematik öğretmeni olarak görev yaptığı belirlenen Demir'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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