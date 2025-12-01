Parti Meclisi’ne rağbet yok

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nda dün yapılan Parti Meclisi (PM) seçimleri, 145 başvuruyla parti tarihindeki en düşük aday katılımlı kongreleri arasına girdi. Kurulayın son gününde PM seçimleri yapıldı. Yapılan tüzük değişikliğiyle 60'tan 80'e yükseltilen PM üyeliği için sadece 145 kişi başvurdu. Bu sayı CHP’nin kurultay tarihinde en düşük aday başvurusunun yapıldığı kongreler arasına girdi. CHP Genel Başkan Özgür Özel'in ‘anahtar listesi’ tek liste olarak kurultaya sunuldu.

PM üye sayısının 60'dan 80'e yükseltildiği CHP'de Özel'in anahtar listesinde yeni isimler içinde en dikkat çekeni Kılıçdaroğlu'nun ilk dönem genel sekreterlerinden ulusalcı kanadın isimlerinden Bihlun Tamaylıgil'in yer alması oldu. Tamaylıgil, PM'ye Balkan göçmenleri kontenjanından girdi. Bir dönem cumhurbaşkanlığı için adı adaylar arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eski basın danışmanı Memduh Volkan Gültekin de anahtar listede kendine yer buldu. Gültekin, Yavaş'la olan temasını halen sürdürüyor. Mevcut PM'den 12 isim Özel'in listesine giremedi. Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganını ilk kullanan Berkay Gezgin'i listesine almadı. Yine İmamoğlu'na muhalefet bayrağını açan Ali Haydar Fırat listeye giremedi. PM'de adaylığı gündeme gelen Muharrem İnce, Adnan Beker, Cemal Enginyurt gibi isimler ise yer almaması dikkat çekti. Öte yandan İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun listeye girme isteği bulunuyordu. Ancak İmamoğlu da listeye giremeyen arasında yer aldı.