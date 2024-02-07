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'Partide kalın' direktifi

Kurultay hesaplarının kapanmadığı CHP'de Kılıçdaroğlu, parti içi muhalefeti bir arada tutmak için, vekillere ve belediye başkanlarına ‘istifa etmeyin’ telkininde bulunuyor.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:59 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'nun, bu çerçevede yeniden aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye istifa etmemesini önerdiği bildirildi. Ancak İlgezdi buna rağmen istifayı tercih etti.


İÇERİDE MÜCADELE

Kılıçdaroğlu'nun parti içi muhalefetin toplu istifalara yönelmesini engellediği bildirildi. Bu kapsamda, Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkan Özgür Özel'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle, yeniden aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye istifa etmemesini önerdi. Ancak İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nun tavsiyesine uymayarak 26 Ocak'ta CHP'den istifa etti. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin de bu istifayı tasvip etmediği öğrenildi. Kaynaklar, "Kemal Bey, bu istifayı takip eden yeni istifaların yaşanmaması için herkese parti içinde mücadele vermelisiniz uyarısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.


#politika
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#istifa
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