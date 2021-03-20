Gündem Partisindeki taciz ve tecavüzleri görmezden gelen Kılıçdaroğlu kadınlara söz verdi Hakkınızı sonuna kadar savunacağım
POLİTİKA

Partisindeki taciz ve tecavüzleri görmezden gelen Kılıçdaroğlu kadınlara seslendi: Hakkınızı sonuna kadar savunacağım

Partisindeki taciz ve tecavüzleri görmezden gelen Kılıçdaroğlu kadınlara söz verdi: Hakkınızı sonuna kadar savunacağım

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılırken, kendi partisinde peş peşe ortaya çıkan taciz ve tecavüz olaylarına sessiz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kadınlara seslenerek ''Sizin hakkınızı, hukukunuzu her yerde, her platformda sonuna kadar savunacağım, söz veriyorum." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Foto/arşiv: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda sözleşmeyle ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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PARTİSİNDEKİ TACİZ VE TECAVÜZLERİ GÖRMEZDEN GELİP KADINLARA SESLENDİ

Kendi partisinde peş peşe ortaya çıkan taciz ve tecavüz olaylarını görmezden gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise karara ilişkin yaptığı yorumunda kadınlara seslenerek, "Her zaman, her yerde, her ortamda bütün kadınların hakkına, hukukuna sahip çıkacağım. Adalet neredeyse orayı arayacağım. Adaletten yana olacağım. Sizden yana olacağım. Sizin hakkınızdan, hukukunuzdan yana olacağım. Sizin hakkınızı, hukukunuzu her yerde, her platformda sonuna kadar savunacağım, söz veriyorum." dedi.

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TÜRKİYE SÖZLEŞMEDEN NEDEN ÇEKİLDİ?

Türkiye'nin, ‘İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin temel sebepleri yedi başlık altında sıralanıyor:

1- İstanbul Sözleşmesi, LGBT ideolojisi savunuculuğuna indirgendi. LGBT’nin bazı kesimler tarafından meşru evrensel hukuk normu şeklinde dayatılmasının önüne geçilecek.

2- Milli ve manevi değerler ile Türk aile yapısında LGBT propagandasının oluşturduğu rahatsızlık giderilecek.

3- LGBT ideolojisi üzerinden inşa edilmek istenilen diplomatik ve siyasi baskı engellenecek.

4- Kadın hakları meselesi LGBT odaklı tartışmaların tahakkümünden kurtarılacak.

5- Sözleşmenin toplum değerleri ile bağdaşmayan kısımlarının, Türkiye’nin kadına şiddet ile mücadelesine ve kadın hakları konusundaki adımlarına gölge düşürmesinin önüne geçilecek.

6- LGBT’yi işaret eden ifadeler sebebiyle rahatsızlık duyan kesimlerin kadına yönelik şiddete karşı desteğinin konsolide edilmesi sağlanacak.

7- Kadına şiddet ile mücadelede iç hukuka dayalı uygulamaların iyileşmesine odaklanmak için gerekli zihinsel paradigma değişikliğine engel olan ‘cinsel yönelim’ unsuru ortadan kalkacak.

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