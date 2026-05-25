Paşinyan’dan demir yolu teşekkürü

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Gürcistan üzerinden Türkiye’ye geçen Ahılkelek-Kars demir yolu bağlantısının Ermenistan’ın ihracat ve ithalatı için açıldığını duyurdu. Paşinyan, Ermenistan’ı raylarla dünyaya bağlayan bu adım için Türkiye ve Gürcistan’a teşekkür etti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecinde önemli bir adım atıldığını sosyal medya platformu X üzerinden açıkladı. Paşinyan, Azerbaycan demir yolu hattının ardından, Gürcistan üzerinden Türkiye'ye geçen Ahılkelek-Kars demir yolunu bağlantısının da Ermenistan’ın ihracat ve ithalatı için açıldığını duyurdu. Paşinyan, "Azerbaycan demir yolunu takiben, Gürcistan üzerinden Türk demir yolunun Ermeni ihracat ve ithalatı için artık açık olduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu ülkemizin ekonomik hayatı için büyük bir gelişmedir" ifadelerini kullandı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, söz konusu gelişmenin ardından "Türkiye ve Gürcistan'daki ortaklarımıza yapıcı iş birliği için teşekkürlerimizi sunarız" dedi.
Normalleşme sürecinde yeni adım
Paşinyan'ın mesajının ardından Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi emekli Büyükelçi Serdar Kılıç, "Ahılkelek-Kars demir yolunun" Ermenistan'ın ithalatına ve ihracatına açılmasının, iki ülke arasındaki normalleşme sürecinde ticaret alanında atılan yeni bir adım olduğunu belirtti. Kılıç, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. Kılıç, "Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan ve Gürcistan, dörtlü iş birliğini de geliştirecek, bölgesel barış ve istikrara da önemli katkıda bulunacak bu yeni adımın tüm bu ülkelere hayırlı olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.