Paşinyan’dan demir yolu teşekkürü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecinde önemli bir adım atıldığını sosyal medya platformu X üzerinden açıkladı. Paşinyan, Azerbaycan demir yolu hattının ardından, Gürcistan üzerinden Türkiye'ye geçen Ahılkelek-Kars demir yolunu bağlantısının da Ermenistan’ın ihracat ve ithalatı için açıldığını duyurdu. Paşinyan, "Azerbaycan demir yolunu takiben, Gürcistan üzerinden Türk demir yolunun Ermeni ihracat ve ithalatı için artık açık olduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu ülkemizin ekonomik hayatı için büyük bir gelişmedir" ifadelerini kullandı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, söz konusu gelişmenin ardından "Türkiye ve Gürcistan'daki ortaklarımıza yapıcı iş birliği için teşekkürlerimizi sunarız" dedi.