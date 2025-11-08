Yeni Şafak
Patlama faciaya dönüştü: 6 kişi hayatını kaybetti, işte olay yerinden ilk görüntüler

Patlama faciaya dönüştü: 6 kişi hayatını kaybetti, işte olay yerinden ilk görüntüler

8/11/2025, Cumartesi
G: 8/11/2025, Cumartesi
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi. Vali İlhami Aktaş, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aktaş, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Patlama faciaya dönüştü: 6 kişi hayatını kaybetti, işte olay yerinden ilk görüntüler
08 Kasım, Cumartesi

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

Vali İbrahim Aktaş'tan ilk açıklama

Vali İlhami Aktaş, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aktaş, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.


#Kocaeli
#fabrika
#yangın
