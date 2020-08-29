Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Patronundan habersiz evlenen işçiye şok Tazminatsız kovuldu
3. SAYFA

Patronundan habersiz evlenen işçiye şok: Tazminatsız kovuldu

Çalıştığı iş yerinde patronuna haber vermeden evlenen işçiye Yargıtay'dan kötü haber geldi. Çalıştığı şirketten beş günlük resmî evlilik iznini almadan evlenen, ardından evlilik cüzdanı ile işe gelen genç damat, devamsızlık yaptığı gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarıldı. İş Mahkemesi’nin 'mağdur' dediği genç işçiye Yüksek mahkeme, damadın önce izin alıp sonra evlenmesi gerektiğine hükmetti.

Haber Merkezi İHA
İş yerine haber vermeden evlenen genç damat, tazminatsız kovuldu.
İş yerine haber vermeden evlenen genç damat, tazminatsız kovuldu.

Sevdiği genç kızla evlenen genç, düğün sonrası gittiği işyerinde hayatının şokunu yaşadı. İş akdinin feshedildiğini öğrendiğini, feshin haksız olduğunu iddia eden genç işçi, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsiline karar verilmesi talebiyle İş Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkemede savunma yapan davalı patron; davacının izin almadan ve haber vermeden peş peşe 5 iş günü işe gelmediğini, evlilik yapan bir işçiye izin verilip peşinden devamsızlık tutanağı tutulmasının kesinlikle mümkün olmadığını öne sürdü.

Genç yöneticiye yargıtay şoku: Sakalını kesmemek için inat etti, tazminatsız kovuldu
GÜNDEM
Genç yöneticiye yargıtay şoku: Sakalını kesmemek için inat etti, tazminatsız kovuldu
  • Öğrendikleri kadarıyla davacının nişanlısından başka bir kişiyle kaçması sebebiyle işe devamsızlık yaptığını, bu nedenle feshin haklı nedene dayandığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, evlilik izni sebebiyle işe gelmediği gerekçesiyle davanın kabulüne hükmetti. Kararı davalı işveren temyiz etti.

Facebook'tan ek iş yaptı tazminatsız kovuldu
GÜNDEM
Facebook'tan ek iş yaptı tazminatsız kovuldu

İşverenin haklı fesih imkanın bulunduğu hükme bağlandı

Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dâiresi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin (II) numaralı bendinin (g) alt bendinde, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde, işverenin haklı fesih imkânının bulunduğu hükme bağlandığına dikkat çekti.

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar: Tazminatsız kovulabilirsiniz
EKONOMİ
Milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar: Tazminatsız kovulabilirsiniz

İzinli olmayıp haber vermeden işyerine gelmedi

Kararda şöyle denildi: "Davacı taraf belirtilen günler evlilik nedeniyle işverenin bilgisi dahilinde işyerine gelmediğini, bir nevî izin kullandığını savunmaktadır. Ancak davalı şahitleri, davacının evleneceğini bildiklerini fakat davacının izinli olmayıp haber vermeden işyerine gelmediğini, davacının devamsızlık yaptığı süre içinde kendisine ulaşamadıklarını, farklı kişilerden davacının nişanlısını bırakıp başka biri ile kaçtığını öğrendiklerini, iş akdi feshedildikten sonra davacının işyerine gelerek evlilik cüzdanını gösterip gelmediği sürelerde izinli sayılmayı talep ettiğini beyan etmişlerdir.

Yargıtay'dan emsal karar: Bu hareket tazminatsız kovulma sebebi
EKONOMİ
Yargıtay'dan emsal karar: Bu hareket tazminatsız kovulma sebebi

Kıdem ve ihbar tazminatı talepleri reddedildi

Davacıya evlilik nedeniyle izin verilip peşinden devamsızlık nedeniyle işten çıkarıldığını duyduklarını beyan eden davacı tanıkları ise davacının iş akdi sona erdiğinde işyerinde bulunmadıkları kendi ifadeleri ile sabit olup bu tanıklar davacıdan duyduklarını aktarmaktadır. Bu sebeplerle fesih tarihinde işyerinde bulunan, her biri davacının silsile ile amiri konumundaki davalı tanıklarının beyanlarına üstünlük tanınıp iş akdinin işverence devamsızlık nedeni ile haklı olarak feshedildiği kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan kararın bozulmasına oy birliği ile karar verildi."

Abone Ol Google News
Uzaktan eğitim nasıl olacak?

Uzaktan eğitim nasıl olacak?

​Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklamalar...
İkisi depeş peşe kurudu

İkisi de
peş peşe kurudu

​Konya'daki kuş cennetinden üzücü haber geldi.
Son Rus Çarı Putin

Son Rus Çarı Putin

​Seçildiği ilk günden bugüne kadar Putin'in geçirdiği dönüşüm.
82 bin TL<br>halay cezası

82 bin TL
halay cezası

Düğündeki görüntüler büyük tepki toplamıştı.

Sesten 9 kat daha hızlı mühimmat atabiliyor.
Yeni NAVTEX ilanı

Yeni NAVTEX ilanı

​29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak.
Ülke çapında <br>dev uygulama

Ülke çapında
dev uygulama

​Her yer didik didik kontrol edildi, bin 281 suçlu yakalandı.
Gösterilip<br>satılamayacak

Gösterilip
satılamayacak

​Skandal ifadelerin yer aldığı iki kitap için karar çıktı.
10 kilo<br>altın çaldılar

10 kilo
altın çaldılar

​İstanbul Güngören'de kuyumcu soygunu.
Terör örgütü<br>bağlantısı çıktı

Terör örgütü
bağlantısı çıktı

Maltepe'deki orman yangınında önemli gelişme..
Sokak<br>ortasında öldürdü

Sokak
ortasında öldürdü

​Cezaevinden firar eden koca dehşet saçtı.
Vur emri verildi!

Vur emri verildi!

Komutanlar olası bir tacize anında karşılık verecek.
Ankara<br>alarm veriyor

Ankara
alarm veriyor

​İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası...
Daha güçlü olacağız

Daha güçlü olacağız

​Sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın.
Üçüzler tıp kazandı

Üçüzler tıp kazandı

​Ailelerine büyük bir gurur yaşattılar.
Teröriste<br>ağıt yaktılar

Teröriste
ağıt yaktılar

CHP'liler Ebru Timtik'in ölümünde devleti suçladı.
Atina'ya göz kırptı

Atina'ya göz kırptı

​Merkel'den krizi tırmandıracak açıklama.
Maltepe'deki orman yangınında önemli gelişme: DHKP-C ve PKK bağlantılı bir kişi gözaltında
Gündem

Maltepe'deki orman yangınında önemli gelişme: DHKP-C ve PKK bağlantılı bir kişi gözaltında

Dün akşam saatlerinde İstanbul Maltepe'de Başıbüyük civarında çıkan ve kısa süre içerisinde kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Polisin yangına yönelik yaptığı araştırma sonrası bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahsın 19 suçtan kaydı olduğu ve terör örgütü DHKP-C ve PKK bağlantısının bulunduğu belirtildi.
Skandal ifadelerin yer aldığı 'Gül ve Düşün' ve 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Gündem

Skandal ifadelerin yer aldığı 'Gül ve Düşün' ve 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen içerisinde skandal ifadelerin yer aldığı Musa Dinç'in 'Gül ve Düşün' kitabı ile Selma Aydın'ın kaleme aldığı 'Yolsuz Dere' kitaplarına yönelik 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi. Alınan karar doğrultusunda her iki kitap da açık sergilerde ve seyyar dağıtıcılar tarafından satılamayacak. Teşhir, sipariş ve ilan edilemeyecek. Ayrıca, 18 yaşından küçüklere gösterilemeyecek. İçerisinde yer alan müstehcen ifadelerin yer aldığı 'Gül ve Düşün' kitabının yazarı Musa Dinç tutuklanmıştı.
Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
Dünya

Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti

"Black Panther" filminde başrol oynayan ABD'li aktör Chadwick Boseman'dan üzücü haber geldi. 2016 yılında kanser teşhisi konulan ve 4 yıldır tedavi gören Boseman hayatını kaybetti. Chadwick Boseman Marvel serisinin filmlerinden Black Panter'deki Kral T’Challa rolü ile hafızalara kazınmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.