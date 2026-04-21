Pavyon parasını belediyeye ödetmişler

Uşak Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Uşak Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin yakalanmasına yönelik Uşak, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek, Uşak Gazinocular Sitesi Başkanı aynı zamanda Gelecek Partisi Uşak Merkez İlçe Başkanı Ferhat Cucu, belediye çalışanı ve iş insanlarının da bulunduğu 28 zanlı daha gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, 2 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

RÜŞVET KARŞILIĞINDA SÜRE UZATILDI

Soruşturma kapsamında pavyonların çalışma saatlerinin 00.00’dan 05.00’e uzatılması karşılığında işletme sahiplerinden ‘haftalık’ 500 bin TL rüşvet alındığı iddia edildi. Rüşvet sisteminin içinde Pırlanta Gazinosu, King Night Clio, İksir, Ege Night Club, Paradise, Karizma, Altın Kadeh, Yeni Nesil Club, Berlin, Moskova, Vegas, Küçük Ağa, İzabel Club ve Holly Stone isimli işletmelerin yer aldığı belirtiliyor. Soruşturmada Uşak Belediyesi üst düzey yöneticilerinin misafirlerini bu eğlence merkezlerine götürerek yaptıkları yüksek tutarlı harcamalara ait faturaları, ‘temsil ve ağırlama gideri’ adı altında belediyeye kestirdikleri iddia edildi. Bu kapsamda, kamu kaynaklarının amacı dışında kullanıldığına ilişkin somut delillere ulaşıldı.

UŞAKSPOR ÜZERİNDEN PARA AKLAMIŞLAR

Öte yandan belediyeye ait otoparklarda POS cihazlarına özel yazılımlar yüklenerek gelirlerin farklı hesaplara yönlendirildiği, bazı bariyerlerin arıza gerekçesiyle devre dışı bırakılarak nakit tahsilat yapıldığı ve bu işlemlerin kayıt altına alınmadığı tespit edildi. Ayrıca sosyal yardım ve Uşakspor’a bağış adı altında toplanan paraların, yurt dışı bağlantılı şirketler üzerinden aklandığı yönündeki bulguların da MASAK raporlarına yansıdığı ifade ediliyor.

9 ZANLI TUTUKLU

Uşak Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan Yalım ile Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ve İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım tutuklanmıştı.



