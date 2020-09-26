Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Türkiyeye saygı duymayı öğreneceksiniz
ANKARA

​Pelosi'nin ibretlik cehaleti: Türkiye’ye saygı duymayı öğreneceksiniz!

Türkiye’ye saygı duymayı öğreneceksiniz

Seçimlerle ilgili olarak Trump ile tartışan Pelosi, “K.Kore, Rusya, Türkiye ya da Arabistan’da olmadığınızı hatırlatayım. Demokrasiyle yönetilen ABD’desiniz” dedi. Pelosi’ye tepki gösteren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz” cevabını verdi. İletişim Başkanı Altun ise 15 Temmuz göndermesi yaptı: İfadeler ciddiyetsiz. Demokrasimize saldırıları kimlerin desteklediğini çok iyi biliyoruz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kasım ayındaki seçimlerle ilgili açıklamalarını “Türkiye örneği” ile eleştiren ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye sert tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Pelosi’nin ABD Başkanı Trump’ı eleştirmek için Türkiye’ye yönelik kullandığı ifadelere yönelik mesaj paylaştı. Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İbretlik cehaletiyle Pelosi’nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz.”

Nancy Pelosi

MÜTTEFİKLİĞİN RUHUNA AYKIRI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Pelosi’nin açıklamalarına tepki gösterdi. Altun, “Demokrasimize yönelik o saldırıları kimlerin desteklediğini çok iyi biliyoruz. İç siyasette puan toplamak için Türkiye’ye saldırmak, Amerikan çıkarlarına ve müttefikliğin ruhuna aykırıdır. ABD’li siyasetçilere ve özellikle yöneticilerine çağrımız; Türkiye gibi önemli bir NATO müttefikine saldırmayı bırakıp, bizimle anlamlı bir diyalog içine girmeleridir” ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun

Pelosi, “Trump’ın kime hayranlık duyduğunu biliyoruz. Putin’e, Kim Jong-un’a, Erdoğan’a hayranlık duyuyor. Ancak Sayın Başkan, Kuzey Kore, Rusya, Türkiye ya da Suudi Arabistan’da olmadığınızı hatırlatayım. Demokrasiyle yönetilen ABD’desiniz” ifadelerini kullanmıştı.

Trump'tan Demokratlar'la ilgili sert çıkış: Seçimi kazanmalarının tek yolu hile yapmaları
DÜNYA
Trump'tan Demokratlar'la ilgili sert çıkış: Seçimi kazanmalarının tek yolu hile yapmaları
Abone Ol Google News
Ukraynada askeri uçak düştü

Ukrayna'da askeri uçak düştü

İlk belirlemelere göre onlarca kişi hayatını kaybetti.
Lider Karagümrük

Lider Karagümrük

​36 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Karagümrük maç fazlasıyla lider.
Türkiyenin son 24 saati

Türkiye'nin son 24 saati

​Sağlık Bakanlığı bugünün koronavirüs bilançosunu açıkladı.
Salgınla mücadelede son durum

Salgınla mücadelede son durum

Bakan Koca, Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranını açıkladı.
Pazarcıların yüzkarası

Pazarcıların yüzkarası

Teraziyle oynayıp müşterilerine eksik kilolu biber sattı.
Emekli savcıyı dolandırdılar

Emekli savcıyı dolandırdılar

​'Adınız FETÖ soruşturmasında geçiyor para ve altın verin...'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.