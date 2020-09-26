Türkiye’ye saygı duymayı öğreneceksiniz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kasım ayındaki seçimlerle ilgili açıklamalarını “Türkiye örneği” ile eleştiren ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye sert tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Pelosi’nin ABD Başkanı Trump’ı eleştirmek için Türkiye’ye yönelik kullandığı ifadelere yönelik mesaj paylaştı. Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İbretlik cehaletiyle Pelosi’nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz.”

Nancy Pelosi

MÜTTEFİKLİĞİN RUHUNA AYKIRI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Pelosi’nin açıklamalarına tepki gösterdi. Altun, “Demokrasimize yönelik o saldırıları kimlerin desteklediğini çok iyi biliyoruz. İç siyasette puan toplamak için Türkiye’ye saldırmak, Amerikan çıkarlarına ve müttefikliğin ruhuna aykırıdır. ABD’li siyasetçilere ve özellikle yöneticilerine çağrımız; Türkiye gibi önemli bir NATO müttefikine saldırmayı bırakıp, bizimle anlamlı bir diyalog içine girmeleridir” ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun

Pelosi, “Trump’ın kime hayranlık duyduğunu biliyoruz. Putin’e, Kim Jong-un’a, Erdoğan’a hayranlık duyuyor. Ancak Sayın Başkan, Kuzey Kore, Rusya, Türkiye ya da Suudi Arabistan’da olmadığınızı hatırlatayım. Demokrasiyle yönetilen ABD’desiniz” ifadelerini kullanmıştı.