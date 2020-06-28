Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit olduğunu bildirdi.
Haber MerkeziDHA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.