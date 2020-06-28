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Gündem Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu
ANKARA

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan yeni görüntüler
OYNAT 01:06
Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan yeni görüntüler
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden, karakol ve üs bölgelerimize taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı gibi başarıyla devam ediyor' denildi.


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