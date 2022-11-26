Pençe-Kılıç darbesi: Dün ve bugün toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonların hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "10'u Irak'ın kuzeyinde, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hale getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz. Şehitlerimize saygı ve rahmetle." ifadelerine yer verildi.

1⃣Terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonlarımız hem Irak’ın hem de Suriye’nin kuzeyinde aralıksız devam ediyor.



10’u Irak’ın, 12’si de Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/4QX7LFabv9 REKLAM November 26, 2022





GÜNDEM Pençe Kilit Operasyonu'ndan acı haber: İki asker şehit oldu üç asker yaralandı

GÜNDEM MSB duyurdu: Yedi terörist etkisiz hale getirildi

FOTOĞRAF 6 Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal (21), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Acı haberin yetkililer tarafından ailesine ulaştırılmasının ardından eve Türk bayrakları asıldı. Güce ilçesinde bağ bahçe işlerinde çalışarak geçimini sağlayan şehidin ailesinin yaşadığı evi görenler ise duygulandı. Aslen Espiye ilçesinden olan Ünal ailesinin yıllar önce Güce ilçesine gelerek Tevekli Mahallesi’nde kendilerine ait olmayan bir evde kalarak bağ bahçe işlerinde çalışıp geçimlerini sağladıkları öğrenildi. Giresunlu şehidin yaşadığı ev görenleri duygulandırdı Giresunlu şehidin yaşadığı ev görenleri duygulandırdı Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın Giresun'un Güce ilçesinde ailesinin yaşadığı ev, görenleri duygulandırdı.

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