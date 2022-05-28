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ANKARA

Pençe-Kilit Operasyonundan acı haber: Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlamasın sonucu Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın şehit olduğunu, bir personelin de yaralandığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe-Kilit Operasyonundan acı haber: Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit oldu
Şehit Uzman Çavuş Hasan Çatal

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Hasan Çatal şehit olmuş, bir personelimiz de yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" denildi.

ŞEHİT ATEŞİ KONYA'YA DÜŞTÜ

Acı haber, Konya’nın Ilgın ilçesi Esentepe Mahallesinde yaşayan şehidin ailesine ulaştı. Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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