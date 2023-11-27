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Pençe Kilit şehidi Emrah Gündüz'ün naaşı Erzincan'da dualarla karşıladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün naaşı, memleketi Erzincan'a getirildi. Havalimanında protokol ve yakınları tarafından karşılanan şehit Gündüz için, İl Müftüsü Muharrem Gül, dua ettirdi. Vali Hamza Aydoğdu, şehidin babası Yaşar Gündüz'e sarılarak teselli etti.

13:02 - 27/11/2023 Pazartesi
DHA
Pençe-Kilit şehidi Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz

Pençe-Kilit şehidi Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün naaşı, memleketi Erzincan'a getirildi.

Havalimanında protokol ve yakınları tarafından karşılanan şehit Gündüz için, İl Müftüsü Muharrem Gül, dua ettirdi. Vali Hamza Aydoğdu, şehidin babası Yaşar Gündüz'e sarılarak teselli etti.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca dün yapılan saldırı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz, şehit oldu. Şırnak'taki törenin ardından Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Şahaloğlu köyü nüfusuna kayıtlı Zöhre-Yaşar Gündüz'ün oğlu Emrah Gündüz'ün cenazesi, uçakla Erzincan'a getirildi.

Şehit Gündüz, ikindi namazında, Erzincan'ın Refahiye ilçesi Şahaloğlu köy camisinde düzenlenecek askeri törenin ardından köy mezarlığına defnedilecek. (DHA)



#şehit
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