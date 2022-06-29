Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" denildi.
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!
Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!#MSB pic.twitter.com/GsPxuGe8uR
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!