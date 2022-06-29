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ANKARA

Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" denildi.

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