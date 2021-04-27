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ANKARA

Pençe-Yıldırım Operasyonu'ndan acı haber: Bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde yer alan terör unsurlarına karşı başlatılan Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda, teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Haber Merkezi AA
Pençe-Yıldırım Operasyonundan acı haber: Bir asker şehit oldu
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin açıklamasında, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında, dün Mehmetçik ile teröristler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Şehit sayısı ikiye yükseldi

Çatışmada bir askerin şehit olduğu, el yapımı patlayıcıya (EYP) basan bir askerin ise yaralandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz.
  • Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız iki olmuştur."

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