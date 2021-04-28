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Gündem Pençe-Yıldırım şehidi Mustafa Çalıma veda Memleketi Osmaniyede son yolculuğuna uğurlandı
OSMANİYE

Pençe-Yıldırım şehidi Mustafa Çalım'a veda: Memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Pençe-Yıldırım Operasyonu’nda, sızma girişiminde bulunan teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım,

memleketi Osmaniye’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber Merkezi İHA
Pençe-Yıldırım şehidi Mustafa Çalıma veda: Memleketi Osmaniyede son yolculuğuna uğurlandı
şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askeri törenin düzenleneceği alana getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde başlatılan Pençe-Yıldırım Operasyonu’nda Sipi Dağı civarında sızma girişiminde bulunan teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım, dün akşam saatlerinde Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye’ye getirildi.

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Pençe-Yıldırım Operasyonu'ndan acı haber: Bir asker şehit oldu

Sabah saatlerinde Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi helallik için Dumlupınar Mahallesinde bulunan baba ocağına götürüldü.


Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi
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Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Helallik alınmasının ardından Şehit Er Mustafa Çalım’ın Türk bayrağına sarılı tabutu toprağa verilmek üzere tören alanına getirildi.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte helallik alınmasının ardından omuzlara alınan şehidin Türk bayraklı tabutu cenaze aracına konuldu.


Mustafa Çalım

Bekâr ve 3 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım, Asri Mezarlıkta dualar edilerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

MSB: Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım’ın şehit düştüğü noktada tespit edilen bir PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım’ın şehit düştüğü noktada tespit edilen bir PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Cenaze namazının kılınmasının ardından askeri manga tarafından omuzlara alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tekbirler eşliğinde cenaze aracına götürüldü.


Gözyaşları sel oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, baba İbrahim, anne Zeynep Çalım ve kardeşlerine başsağlığı diledi. Anne Zeynep Çalım’a sarılan Bakan Yanık gözyaşlarına hakim olamadı.

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