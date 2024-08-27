Pendik Marmaray durağında korkutan yangın: Alt geçit önünde kalabalık oluştu

Pendik'te iddiaya göre, Pendik Marmaray durağında bulunan ve içerisinde çeşitli elektronik cihazların bulunduğu güvenlik odasında saat 14.15 sıralarında ufak çaplı yangın çıktı.

Yanan cihazlardan dumanlar yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından olay yerinde çalışmalar yürütülürken Marmaray'ın bulunduğu ve içerisinde dükkanların olduğu alt geçit bir süreliğine vatandaşın girişine kapatıldı, içeride bulunan vatandaşlar ise dışarı çıkartıldı.