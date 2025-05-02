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Pendik’te anlamlı açılış: Mattia Ahmet Minguzzi Spor Kompleksi hizmete giriyor

Pendik’te anlamlı açılış: Mattia Ahmet Minguzzi Spor Kompleksi hizmete giriyor

12:322/05/2025, Cuma
IHA
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Genç yaşta hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı, Pendik’te inşa edilen modern spor kompleksiyle yaşatılacak; açılış 10 mayıs cumartesi günü gerçekleşecek

Pendik’te inşa edilen yeni spor kompleksi, genç yaşta hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ismiyle hizmete açılıyor. Toplumu derinden etkileyen bu acı olayın ardından, Mattia'nın anısını yaşatmak ve ismini gelecek nesillere taşımak amacıyla spor kompleksine onun adı verildi.

Açılış töreni, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’te düzenlenecek. Törene Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in yanı sıra Mattia'nın ailesi Andrea Minguzzi ve Yasemin Minguzzi Akıncılar da katılacak.

Toplam 2.600 metrekarelik alana kurulan Mattia Ahmet Minguzzi Spor Kompleksi; basketbol ve voleybol sahaları, fitness ve çok amaçlı salonlar, eğitim alanları, dinlenme bölümleri, revir ve mescitten oluşuyor. Kompleks, gençlerin spor yapmasının yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere de katılabileceği çok yönlü bir yaşam alanı olarak tasarlandı.


'Adalet ve barışın sembolü olacak'

Pendik Belediyesi, bu yapının sadece bir spor tesisi değil; aynı zamanda adaletin, kardeşliğin ve barışın sembolü olacağını vurguluyor. Başkan Ahmet Cin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tüm Pendik halkını açılışa davet etti.



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