Pendik’te çocuk velayetinde dehşet dakikaları: Eski eşinin kardeşleri yol kesip dövdü

Pendik Kaynarca'da boşandığı eşinden icra yoluyla çocuklarını almak üzere mahkemeye başvuran baba, kararın aleyhine sonuçlanması sonrası 2 çocuğunu da yanına alarak evine doğru yola çıktı. Mahkeme tarafından verilen karara itiraz eden çocukların Tarık Ç. ile Tayfun Ç. isimli dayıları babaya ait aracı uzun süre takip etti. Bir süre takipte kalan dayılar, yol üzerinde babaya ait aracın önünü keserek çocukları zorla almaya kalkışıp, babayı darp etti. Yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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