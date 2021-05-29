Gündem Pendikte çocuk velayetinde dehşet dakikaları Eski eşinin kardeşleri yol kesip dövdü
İSTANBUL

Pendik’te çocuk velayetinde dehşet dakikaları: Eski eşinin kardeşleri yol kesip dövdü

Pendik’te boşandığı eşinden icra yoluyla 2 çocuğunu alan baba, aracıyla eve döndüğü esnada eski eşinin kardeşleri tarafından önce aracının önü kesildi sonra darp edildi. Yaşanan o korku dolu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Pendik’te çocuk velayetinde dehşet dakikaları: Eski eşinin kardeşleri yol kesip dövdü
Çocuk velayet davasında anlaşamayan taraflar yolun ortasında kavga etti

Pendik Kaynarca'da boşandığı eşinden icra yoluyla çocuklarını almak üzere mahkemeye başvuran baba, kararın aleyhine sonuçlanması sonrası 2 çocuğunu da yanına alarak evine doğru yola çıktı. Mahkeme tarafından verilen karara itiraz eden çocukların Tarık Ç. ile Tayfun Ç. isimli dayıları babaya ait aracı uzun süre takip etti. Bir süre takipte kalan dayılar, yol üzerinde babaya ait aracın önünü keserek çocukları zorla almaya kalkışıp, babayı darp etti. Yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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