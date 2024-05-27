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Pendik'te korkunç vahşet! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

Pendik'te iki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış halde bulunan cesedin kimliği henüz belirlenemedi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

14:28 - 27/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:03 - 27/05/2024 Pazartesi
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Pendik'te iki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu.
Pendik'te iki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Pendik'te iki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde bir kişi sabah saatlerinde çöp attığı sırada parçalanmış ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. İnceleme sonucunda, cesedin kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış iki farklı konteynerde bulunduğu ve erkek cesedi olduğu tespit edildi.

Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.




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#ceset
43 dakika önce
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