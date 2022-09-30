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İSTANBUL

Pendik’te rehine krizi: İkna etmek için saatlerce uğraştılar

Pendik’te bulunan özel bir hastanenin otoparkında sinir krizi geçiren genç, kız arkadaşını rehin aldı. Şahıs daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Pendik’te rehine krizi: İkna etmek için saatlerce uğraştılar
Pendik’te rehine krizi: İkna etmek için saatlerce uğraştılar

Olay dün gece saat 00.30 sıralarında Pendik Kurtköy Mahallesi, Kahraman Sokak’ta bulunun bir hastanenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Ç., iki hafta önce çalıştığı fabrikadan işten atıldı. Nişanlanma aşamasında olan eli silahlı şahıs hastanede bilgi işlemde çalışan Dilek A. ile görüşmek istedi. Görüşme teklifine olumsuz yanıt alan genç sinirlenip yanında getirdiği tabancayla hastaneyi basıp Dilek A. ile hastane otoparkına indi. Bir süre tartıştıktan sonra şahıs, açık alanda bulunan hastane otoparkında havaya iki el ateş açtı. Daha sonra tabancayı kız arkadaşının başına dayayan Mustafa Ç., etrafa korku dolu anlar yaşattı.


Hastanen otoparkına çok sayıda polis sevk edildi
Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gece bekçileri ile polis ekipleri ekipleri sevk edildi.


Şahıs, 1 saatin sonunda polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri otoparka gelerek inceleme başlattı. Kız arkadaşını yaklaşık 1 saat rehin alan Mustafa Ç.’nin o anları kameraya yansıdı.

Keskin nişancılarla rehine operasyonu
GÜNDEM
Keskin nişancılarla rehine operasyonu

8 saat sonra kurtarıldılar
GÜNDEM
8 saat sonra kurtarıldılar

Şişli'de film gibi rehine operasyonu: Genç kadın teknik servis elemanının ihbarıyla kurtarıldı
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Olay, saat 17.00 sıralarında Şişli Fulya Pehlivan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü bir binaya tamirata gelen teknik servis elemanı Arda Ahmet G., pencereye yaklaşan bir kadının kendisine el ve kol hareketleri yaparak yanına çağırdığını fark etti.
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Genç kadın yanına gelen Arda Ahmet G.'ye, “Beni rehin aldılar, kapıları kilitlediler” dedi. Bunun üzerine genç adam, polis ekiplerine ihbarda bulundu.
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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, içeriden sesler geldiğini duyunca kapıyı açmalarını istedi, ancak dönüş yapan olmadı. Kadının içeride rehin alındığını anlayan polis ekiplerinin bilgi vermesi üzerine olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler eve operasyon düzenledi.
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Operasyon sonucunda 21 yaşındaki yabancı uyruklu genç kadın kurtarılırken, Fas uyruklu E.A. ve Suriye uyruklu Yusuf T. (42) uyruklu iki şahıs gözaltına alındı. Şahıslar emniyete götürülürken, polis ekipleri ise evde bir süre inceleme yaptı.
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Olayı fark edip polise ihbarda bulunan Arda Ahmet G., \"Biz burada çalışıyoruz. Kız camdan seslendi ve sessiz bir şekilde bize el ve kol yaptı. Bizde yardımcı amaçlı yanına gittik ve bize 'beni öldürecekler, rehin aldılar ve kapıları kilitlediler' dedi. Öyle deyince bizde polisi aradık ve hemen geldiler, gereğini yaptılar. İlk etapta bir ekip geldi, kapıyı açtırmaya çalıştılar ancak içeridekiler kapıyı açmayınca daha fazla ekip geldi. Sonra özel harekat polisi geldi ve kapıyı kırdılar, kızı çıkarttılar. İçerisinde iki tane yabancı uyruklu şahıs ve bir kız çıktı. Kızı kaçırmışlar, taciz etmişler ve rehin almışlar” dedi.
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Şişli'de film gibi rehine operasyonu: Genç kadın teknik servis elemanının ihbarıyla kurtarıldı
Şişli'de yabancı uyruklu bir genç kız, yabancı uyruklu iki şahıs tarafından evde rehin alındı. Pencereye yaklaşan genç kızın el ve kol hareketiyle çağırdığı teknik servis elemanına, “Beni rehin aldılar, kurtarın” demesi üzerine olay yerine gelen polis operasyon düzenledi. Eve giren polis genç kızı kurtararak, iki şahsı da yakaladı.


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