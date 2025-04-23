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Personel servis aracı olarak kullanılabilecek taşıtlarda yaş sınırı 19'dan 21'e çıkarıldı

Personel servis aracı olarak kullanılabilecek taşıtlarda yaş sınırı 19'dan 21'e çıkarıldı

08:4223/04/2025, Çarşamba
AA
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Personel servis aracı olarak kullanılan taşıtların 19 yaşında olma zorunluluğu 21 yaşa yükseltildi. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Personel servis aracı olarak kullanılabilecek taşıtlarda yaş sınırı 19'dan 21'e yükseltildi. Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.


Buna göre, personel servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar, fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla 21 yaşından küçük olacak. Söz konusu sınır, daha önce 19 olarak uygulanıyordu.


Yönetmelik hükümleri, Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.




#Personel Servis Hizmet Yönetmeliği'
#Resmi Gazete
#servis aracı
#taşıtlarda yaş sınırı
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