Peskov son noktayı koydu: Putin İstanbul'a gitmeyecek

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde taraflar kendi şartlarını masaya koyacak.

Zelenski Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelirken Putin'in İstanbul'daki toplantıya katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.

Müşavirini başkanlık yapması için görevlendiren Putin’in katılmayacağı görüşmelere ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump ise

Müşavirini başkanlık yapması için görevlendiren Putin’in katılmayacağı görüşmelere ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump ise

İstanbul'da Rusya-Ukrayna müzakerelerinde her iki tarafın savaşın sona ermesi ve barışın sağlanması için kendi şartlarını ortaya koyması bekleniyor.