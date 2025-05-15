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Peskov son noktayı koydu: Putin İstanbul'a gitmeyecek

Peskov son noktayı koydu: Putin İstanbul'a gitmeyecek

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:0515/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna ile İstanbul'daki barış müzakerelerine katılmayacağını duyurdu.

Dünyanın gözü İstanbul'a çevrilmiş durumda.


Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde taraflar kendi şartlarını masaya koyacak.


Zelenski Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelirken Putin'in İstanbul'daki toplantıya katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.


Peskov: Putin katılmayacak


Kremlin Sözcüsü
Dmitri Peskov
, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'da Ukrayna ile düzenlenecek barış müzakerelerine katılmayacağını duyurdu.

Öte yandan bugün İstanbul’da yapılacak Ukrayna-Rusya görüşmeleri için Rus heyeti kente ulaştı.


Trump: Yarın İstanbul'da gelebilirim


Müşavirini başkanlık yapması için görevlendiren Putin’in katılmayacağı görüşmelere ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump ise
"Uygun olursa yarın İstanbul’a gelebilirim"
dedi.

İstanbul'da Rusya-Ukrayna müzakerelerinde her iki tarafın savaşın sona ermesi ve barışın sağlanması için kendi şartlarını ortaya koyması bekleniyor.





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