Peygamberimizin izinde Ramazan

04:0016/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
Bereket ve rahmet ayı Ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başlıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, rahmet kapılarının açıldığı bu ayda Peygamberimizin örnekliğinin merkeze alınması gerektiğini belirterek, “Peygamberimiz bu ayda çokça Kur'an okur ve mukabele ederdi” dedi.

On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. İslam dünyasında manevi atmosferin zirveye ulaştığı üç ayların son halkası olan Ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. İlk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba akşamı kılınacak, aynı gece sahura kalkılacak ve 19 Şubat’ta ilk iftar sofraları kurulacak. Kadir Gecesi 16 Mart’ta idrak edilecek, Ramazan Bayramı ise 20 Mart’ta başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl fitre miktarını 240 lira olarak belirledi.

RAHMET KAPILARININ AÇILDIĞI AY

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, rahmet kapılarının açıldığı, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Ramazanda gündüz oruç tutulmasının emredildiği, gece ise ibadet edilmesinin tavsiye edildiğini söyledi. Peygamberin, yılın diğer gecelerinden farklı olarak, Ramazan gecelerinde birkaç gün cemaatle teravih namazı kıldığını aktaran Tiryaki, şunları kaydetti: “Hz. Peygamber, farz olarak anlaşılır endişesiyle bu namazı cemaatle kılmaya devam etmeyeceğini ashabına ifade etmiştir. Hz. Peygamber'in vefatıyla bu endişe ortadan kalkınca, Hz. Ömer döneminden itibaren teravih namazı cemaatle düzenli bir şekilde kılınmaya tekrar başlanmıştır. Böylece Müslümanlar tarafından Ramazan geceleri sünnete uygun bir şekilde ihya edilegelmiştir. Yine Müslümanlar, Peygamberimizin sahur yapmaları yönündeki teşvik ve tavsiyeleri gereğince sahura kalkmaya önem vermişlerdir.”

O’NU ÖRNEK ALALIM

Hz. Muhammed'in cömertliğinin Ramazan ayında daha da arttığını belirten Tiryaki, “Peygamberimiz bu ayda çokça Kur'an okur ve mukabele ederdi. Peygamberimizin sünnetinden hareketle Müslümanlar asırlardır Ramazan ayında hatimler okumuş, camilerde itikafa girmiş, infak ve tasadduklarını çoğaltarak sosyal dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemişlerdir” dedi.



