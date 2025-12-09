Pitbull saldırısında yaralanan 1.5 yaşındaki Efe taburcu oldu

"O an acayip korktum. Çocukların üstüne saldırınca onları kurtaramayacağım diye çok korktum. Oğlumu pitbullun altından aldıktan sonra kucağımda kanlar içinde görünce ne yapacağımı şaşırdım. Efe'yi öyle görünce kızıma hiç bakamadım 'onda bir şey var mı?' diye. Ambulansta kızımın da birkaç yara aldığını fark ettim. Bir anne olarak gerçekten çok kötü psikolojim, hala iyi değil. Hastaneden gelince kapının önünde o anları tekrar yaşadım, Allah kimseye yaşatmasın."