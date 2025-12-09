Pitbull saldırısında yaralanan 1.5 yaşındaki Efe taburcu oldu

Ankara'da komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan iki kardeşten 1,5 yaşındaki Efe Öztürk, 9 günlük tedavinin ardından evden takip edilmek üzere taburcu edildi.
Göğsünden yaralanan ablası Doğa’dan 8 gün sonra evine kavuşan Efe’nin tedavisinin evde sürdürüleceği bildirildi.
"Çok şükür, Allah çocuklarımı bana bağışladı"
Şahsın burada da köpeğiyle tehlikeli hareketlerini sürdürdüğünü ve sürekli olarak insanları, "köpeğin ağızlığını çıkarırım" ve "üstünüze salarım" şeklinde tehdit ettiğini iddia eden Öztürk, köpeğin daha önce kendisine ve misafirlerine de saldırdığını aktardı.
Olay anında yaşadıklarını da anlatan anne Öztürk, şöyle konuştu:
"Oğlum, aramıza döndü, mutluyuz"
Baba Adem Öztürk ise oğlunun günler sonra eve döndüğü için sevinçli olduklarını söyledi. Oğlu Efe'nin yüzüne henüz dikiş atılmadığı için dikkatli davrandıklarını belirten Öztürk, iki gün sonra ameliyat edileceğini ve sonrasında dikişlerin atılacağını söyledi.
Baba Öztürk, şunları kaydetti:
Olayın geçmişi
Ankara'nın Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesi'nde 30 Kasım'da, çocuklarıyla birlikte asansörle dairelerinin bulunduğu kata çıkan anne Belkız Öztürk, bu esnada karşı komşusunun beslediği pitbull cinsi köpekle karşılaşmış, köpek 1,5 yaşındaki Efe Öztürk ile 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk'e saldırmış, yüz ve göğüs bölgesinden yaralanan çocuklar ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında köpeğin sahibi F.T.Ö. tutuklanmış, köpek karantinaya alınmak üzere Etimesgut Belediyesine teslim edilmişti. Olayın ardından F.T.Ö’nün annesi ise apartmandan taşınmıştı.