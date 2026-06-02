Piyasa değeri tam 5 Milyar TL: Limandaki konteynerden 12,4 milyon kapsül çıktı

16:462/06/2026, Salı
Mersin Uluslararası Limanı'ndaki konteynerde 12 milyon 400 bin kapsül ilaç ele geçirildi.
Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 4 milyar 960 milyon TL olan 12 milyon 400 bin adet tramadol etken maddeli kapsül ilaç ele geçirildi. Şüpheli Ö.K., gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, limana Pakistan'dan gelen özet beyan kapsamındaki bir konteynerde, Başsavcılığın talimatıyla Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı.

İçinde 40 palet havlu ve poşet türü eşya olduğu beyan edilen konteynerdeki incelemede, 248 kolide "tramadol" etken maddeli 12 milyon 400 bin kapsül ilaç bulundu.

Ekipler, şüpheli Ö.K'yi gözaltına aldı.



