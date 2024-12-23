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Piyasaya süreceklerdi: 7 milyon lira değerinde sahte tavuk bulyon ele geçirildi

Piyasaya süreceklerdi: 7 milyon lira değerinde sahte tavuk bulyon ele geçirildi

10:5923/12/2024, Pazartesi
IHA
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Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sağlığa zararlı gıdalara yönelik denetimler devam ederken, taklit ve tağşiş yapılan ürünler tek tek ifşa ediliyor. Son olarak, Gaziantep'te depo baskınında 7 milyon 611 bin TL değerinde 60 bin 885 adet sahte tavuk bulyon ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca Nizip ilçesinde sahte markalı tavuk bulyon üretimi yapılan bir depoya baskın yapıldı.

Piyasaya süreceklerdi

Depo ve 5 şüpheliye ait araçlarda yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 611 bin TL olan 60 bin 885 adet sahte markalı tavuk bulyon ve 28 bin 232 adet sahte marka ambalajı ele geçirildi. Olayla ilgili M.H., N.H., M.H., S.H. ve H.H. gözaltına alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numune alarak sahte ürünlere el koyarken şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.



#Gaziantep
#Sahte Gıda
#Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar

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