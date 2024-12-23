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81 ilde harekete geçildi: 10 bin 600 litre sahte içkiye el konuldu

81 ilde harekete geçildi: 10 bin 600 litre sahte içkiye el konuldu

09:2623/12/2024, Pazartesi
AA
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Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 37 şüpheli de yakalandı.
Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 37 şüpheli de yakalandı.

81 ilde düzenlenen 'Çengel-13' operasyonlarında sahte alkol üretimi yapan 37 şüpheli yakalandı.

Sahte alkol imalatçılarına yönelik düzenlenen "Çengel-13" operasyonlarında 10 bin 600 litre sahte alkol ele geçirildiğini, 37 şüpheli yakalandı.


81 ilde jandarma tarafından düzenlenen son bir haftadaki operasyonlarda 10 bin 600 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi.


Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 37 şüpheli de yakalandı.



#Çengel-13
#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
#operasyon
#sahte alkol

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