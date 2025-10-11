Yeni Şafak
Piyasaya sürmeye hazırlanıyorlardı: 35 bin 100 dolarlık sahte banknot ele geçirildi

09:49 11/10/2025, Cumartesi
Şüpheli şahıs hakkında "Parada Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.
Denizli’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından sahte para getireceği tespit edilen bir şüpheliyi adım adım takip etti. Durdurulan araçta yapılan aramada, 351 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, parada sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Ekipler, il dışından Denizli’ye geldiği tespit edilen bir şüpheliyi takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik çalışmaların ardından durdurulan araçta detaylı arama gerçekleştirildi. Aramalarda, 351 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

Toplam değeri 35 bin 100 dolar olan sahte paraya el konulurken, yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında "Parada Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.



