Salihli'de kaçakçılık operasyonu: İki gözaltı

16:237/10/2025, Salı
DHA
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 farklı adreste düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, tarihi eser ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Hacıköseli Mahallesi'nde bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti.


Bunun üzerine ekipler, söz konusu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 ayrı adreste ekiplerin aramalarında 500 gram kubar esrar, 500 gram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız 4 av tüfeği, tabanca, 324 tarihi obje, 4 el dedektörü ile çok sayıda tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi.


Operasyonda şüpheliler, M.K. (33) ve E.O. (41) gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerin sürdüğü bildirildi.



