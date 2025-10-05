Muğla’nın 7 ilçesinde silah operasyonu: Dört kişi tutuklandı

Muğla’nın çeşitli ilçelerinde ruhsatsız silah bulunduran ve sosyal medyada paylaşan 13 şahsın adreslerine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. İşlem yapılan şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 9’u serbest bırakıldı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüm (KOM) ekiplerince Muğla genelinde ruhsatsız silah bulunduran-satan ve sosyal medya hesaplarından silah paylaşan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda Bodrum, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Milas ve Ortaca ilçelerinde tespit edilen 13 şahsın adreslerinde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet havalı tüfek, 212 adet tabanca fişeği, 283 adet av tüfeği kartuşu, kılıç, işlemeli çelik bıçak ve 4 adet şarjör ele geçirildi.
Yürütülen çalışmalar kapsamında 13 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 5 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.