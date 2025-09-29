Yeni Şafak
Çorum'da uyuşturucu ticaretine operasyon: 3 kişi tutuklandı

15:4529/09/2025, Pazartesi
AA
Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.
Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda 2 bin 346 sentetik ecza ve tabanca ile mermiler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çorum merkez ve Sungurlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 zanlı, teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 bin 346 sentetik ecza hapı, tabanca ve mermiler ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.



#Çorum
#Uyuşturucu
#Sungurlu
