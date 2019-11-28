Gündem PKK elebaşı Karayılan YPG/PKKya DEAŞ ile iş birliği talimatı vermiş
ADANA

PKK elebaşı Murat Karayılan YPG/PKK'ya 'DEAŞ ile iş birliği talimatı' vermiş

PKK elebaşı Karayılan YPG/PKK'ya 'DEAŞ ile iş birliği talimatı' vermiş

Adana'da YPG/PKK soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme için WhatsApp üzerinden özel "emoji" şifreleri oluşturduğunu itiraf eden Suriye uyruklu kadın terörist, ifadesinde terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın DEAŞ ile iş birliği yapılması yönünde verdiği talimatları da anlattı. Suriyeli Miray H'nin ifadesinde, "PKK/KCK/PYD/YPG olarak DEAŞ'ın yapacağı eylemlere gerek mühimmat, gerek milis-işbirlikçi olmak üzere destek verilmesi gerektiği, 'Cemal' kod adlı Murat Karayılan tarafından yazılan ve bize okunan mektubun içeriğinde geçmiştir" dedi.

Haber Merkezi AA
Terör örgütü PKK elebaşlarından Murat Karayılan
Terör örgütü PKK elebaşlarından Murat Karayılan

Adana'da terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Suriyeli kadın terörist, ifadesinde terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın "DEAŞ ile iş birliği yapılması" yönünde örgüt mensuplarına talimat verdiğini anlattı.

Polisin temmuz ayında yakalamasının ardından hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Suriye uyruklu Miray H. (20) ile ilgili iddianamede yeni detaylara ulaşıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, YPG/PKK'nin şifreli haberleşme için WhatsApp üzerinden özel "emoji" şifreleri oluşturduğunu itiraf eden Suriyeli kadın terörist, YPG/PKK ile DEAŞ'ın iş birliği konusunda aldıkları talimatı anlattı.

PKK’nın çöküşü Murat Karayılan'ı çıldırttı
GÜNDEM
PKK’nın çöküşü Murat Karayılan'ı çıldırttı

Miray H. ifadesinde örgüt içinde suikast ve sabotaj eğitimleri aldığını ve 2019 yılında YPS (PKK yapılanması) içinde görevlendirildiğini söyledi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Suriyeli kadın terörist.

Örgütün eğitimlerine katıldığını belirten terörist Miray H, "Yoğunlaşma eğitimlerinde bize çukur ve barikat olaylarında teröristlerin tuttuğu günlükler okutuluyordu. YPG/PKK eylem yaptıracağı militanı ideolojik eğitimini başarıyla tamamlamış, metropol yaşamına çabuk uyum sağlayan, güzel Türkçe konuşan, hızlıca karar verebilen soğukkanlı kişiler arasından dikkatlice seçiyordu. Yoğunlaşma eğitimleri açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılır. Kapalı eğitim 6 ay sürer ve tamamen gizli yürütülürdü" ifadelerini kullandı.

Fırat'ın doğusunda terör örgütü köşeye sıkıştı: Teröristbaşı Karayılan koalisyon güçlerine 'hava sahasını Türkiye'ye kapatın' diye yalvardı
DÜNYA
Fırat'ın doğusunda terör örgütü köşeye sıkıştı: Teröristbaşı Karayılan koalisyon güçlerine 'hava sahasını Türkiye'ye kapatın' diye yalvardı

Suriyeliler üzerinden kirli plan

YPG içinde istihbarat amacıyla kurulan "NLP" adlı birimin tek hedefinin Türkiye olduğunu kaydeden Miray H, "NLP adlı istihbarat birimi, DEAŞ terör örgütünün içine milisler göndererek eylem yaptırır. DEAŞ'lı gibi görünen örgüt mensupları, eylemlerini Türkiye'ye karşı yaparak hedef şaşırtmaya çalışır" beyanında bulundu.

Miray H, sabotaj eğitimi aldığı sürede kendisiyle bazı örgüt mensuplarının 25 Ocak ve 16 Mayıs'ta yapılan iki toplantıya katıldığını, bunlardan ilkine terörist Karayılan'ın da geldiğini, ikincisinde ise mektubunun okunarak yakıldığını ileri sürdü.

Toplantılarda eylemler için öncelikle Suriye uyruklu örgüt mensuplarının gönderileceğinin belirtildiğini anlatan Miray H. "Bunun amacı, Suriyelilerin kamufle edilmesinin daha kolay olduğu ayrıca Türk vatandaşlarının Suriyelilere karşı kin ve nefret duygularının oluşmasını sağlayarak Türkiye'den çıkarılacak olanları örgütün yanına çekip Türk devletine karşı düşman etmekti" dedi.

Bu toplantılarda her fırsatta talimat beklemeden eylem yapmaları uyarısında bulunulduğunu belirten Miray H, "Ayrıca üst düzey bürokratlara ve siyasetçilere hediye paketi şeklinde hazırlanmış bomba düzenekleri gönderilerek eylem yapılması yönünde talimatlar verildi" ifadesini kullandı.

Karayılan'dan DEAŞ ile iş birliği yapın talimatı

  • Örgütün yeni stratejilerinden birinin DEAŞ ile eylem düzenlemek olduğuna işaret eden Miray H, "PKK/KCK/PYD/YPG olarak DEAŞ'ın yapacağı eylemlere gerek mühimmat, gerek milis-işbirlikçi olmak üzere destek verilmesi gerektiği 'Cemal' kod adlı Murat Karayılan (PKK elebaşılarından) tarafından yazılan ve bize okunan mektubun içeriğinde geçmiştir" itirafında bulundu.

Miray H, 8 örgüt mensubu olarak gönderilecekleri illerde eylem yapamamaları durumunda deşifre olmamış diğer örgüt mensuplarının saldırılarda bulunması talimatının mektupta verildiğini belirtti.

"Yerel halk kandırıldı"

Suriye'nin kuzeyindeki şehir ve kasabalarda evlerin birbirlerine sığınaklardan bağlantıları olduğunu anlatan Miray H, "2018 Afrin sürecinden sonra 'Türkiye, Rojava’ya girecek, büyük bir savaş başlatacak' yalanıyla yerel halk kandırıldı. Yerel halka karşı 'Size saklanacak sığınak yapacağız.' propagandası yaptılar. Sığınak çalışmalarında büyük tüneller kazıldı. Türkiye sınırı arasında bulunan boş araziye mayınlama çalışması yapılarak tuzaklar kuruldu.'' ifadelerini kullandı.

Miray H, örgütün tüm silah teçhizatının ABD tarafından karşılandığını, YPG'nin sözde sorumlularının güvenlik gerekçesiyle sürekli yer değiştirdiğini kaydetti.

Tehlike yine ortaya çıktı

Tehlike yine ortaya çıktı

Pazarda 3 liraya satılan ürünler tek tek toplanıyor.
Her yer beyaza büründü

Her yer beyaza büründü

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Limiti aşandan6 TL alınacak

Limiti aşandan
6 TL alınacak
Profesörden İBB'ye arıtma tepkisi

Profesörden İBB'ye arıtma tepkisi

​"O yapılmasın bu yapılmasın, Haliç tarla mı olsun?"
2,5 milyar<br> lira katkı sağladı

2,5 milyar
lira katkı sağladı

Bakan Turhan, Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısını açıkladı.
Yunan işgalini bitirecek anlaşma

Yunan işgalini bitirecek anlaşma

Libya ile Türkiye arasında tarihi mutabakat sağlandı

Siyanürden 1200<br>kat daha güçlü

Siyanürden 1200
kat daha güçlü

​Zehrin en önemli özelliği ise panzehirinin olmaması.

Üç basamak atladık

Üç basamak atladık

FIFA dünya sıralamasındaki yeni yerimiz belli odu.

Güçlü büyüme trendine<br>girmeye başladık

Güçlü büyüme trendine
girmeye başladık

Bakan'dan Türkiye ekonomisi için güzel haber.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
Hudut karakoluna havan saldırısı

Hudut karakoluna havan saldırısı

​Akçakale'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu.
MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe

MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe

​PKK'nın Sincar'daki en üst düzey teröristi etkisizleştirildi.
Son güne bırakmayın

Son güne bırakmayın

Kurala uymayan sürücülere 625 TL ceza kesilecek.
Binlerce<br>çalışana kötü haber

Binlerce
çalışana kötü haber

​Yargıtay fazla mesai ücreti alamayacağına hükmetti

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.