PKK Karadeniz'e ikişer ikişer sızacaktı

Terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslim, yayınladığı son videoda, itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarına vurgu yapan teröristbaşı, "Son zamanlarda Halep'in kuzeyinde Azez'de, Afrin'de falan çok yoğun saldırılar var." dedi. Özgürleşmeleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi gerektiğini söyleyen Müslim, "Bunun (Erdoğan) gidişi birçok dengeleri değiştirecek Ortadoğu'da... Bir an önce kurtulsak iyi günler bizi bekliyor diye düşünüyorum." itirafında bulundu.