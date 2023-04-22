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PKK Karadeniz'e ikişer ikişer sızacaktı

Mart başı teslim olan PKK’lı itirafçı oldu. 8 yıl örgüt kamplarında kalan terörist, PKK’nın Karadeniz Bölgesi’ne sızma planını anlattı: İkişerli gruplar halinde 5 grup terörist gönderilecekti. Bölgeye sızacak teröristler iyi eğitimli olanlardan seçiliyordu.

Şahin Şen
04:00 . 22/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
PÖH ve Mehmetçik, Karadeniz yaylalarını boş bırakmıyor.

PÖH ve Mehmetçik, Karadeniz yaylalarını boş bırakmıyor.

Yurt içinde bitme noktasına gelen PKK’dan kopuşlar sürüyor. Geçtiğimiz mart ayı başında teslim olan “Çavreş” kod adlı PKK’lı terörist S.S.E. itirafçı olup örgütün Karadeniz Bölgesi'ne sızma planını anlattı. 8 yıl boyunca terör örgütünün Avaşin ve Çemço kampları ile Suriye’deki Haseke ve Tabka bölgelerinde bulunan S.S.E., PKK’nın 2020'den beri Karadeniz’e sızmaya çalıştığını söyledi.

HEPSİ ÖZEL SEÇİLMİŞ

İtirafçı terörist, “Örgüt içinde kaldığım süre boyunca PKK’nın Karadeniz’e açılma çabaları olduğunu biliyorum. Karadeniz’e gönderilecek örgüt mensupları iyi eğitimli olanlardan seçiliyordu” dedi. S.S.E., Suriye’de bulunduğu dönem Karadeniz Bölgesi'ne ikişerli gruplar halinde 5 grup teröristin gönderilmek istendiğini itiraf etti.

GÜZERGAHTA İRAN DETAYI

Karadeniz Bölgesi'ne gönderilecek teröristlerin, örgütün İran kolunun kontrol ettiği sözde Doğu Sevk ve İdare Birimi’nin (DSİK) bulunduğu bölgelerden geçmeyi planladığı öğrenildi. Kandil de söz konusu teröristlere, geçiş güzergahındaki çoban, arıcı ve köylülerle irtibat kurmaması, lojistik ihtiyacını ise yayla evlerinden hırsızlık yaparak karşılamaları talimatı vermiş.



#Karadeniz
#PÖH
#PKK
#DSİK
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