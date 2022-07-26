Gündem PKK-MLKP arasına dolar girdi
İSTANBUL

PKK-MLKP arasına dolar girdi

Teslim olup itirafçı olan MLKP’li terörist B.A. örgütün PKK ile anlaşmazlık yaşadığını anlattı: ABD’nin PYD/YPG yanlısı tutum sergilemesi ve MLKP’ye mali desteğin geciktirilmesi, anlaşmazlığa neden oldu.

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Burak Doğan Yeni Şafak
PKK-MLKP arasına dolar girdi
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PKK ve DHKP-C’li teröristlerin peş peşe teslim olup verdikleri kritik bilgilerin ardından, çözülme bir başka terör örgütü MLKP’ye sıçradı. 2015’te MLKP’ye katılan kadın terörist B.A., 2 hafta önce Suriye’de Türkiye’nin kontrolündeki Resulayn’a geçip Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu. MLK’den kaçıp itirafçı olan B.A., PKK ve MLKP arasındaki kriz ile MLKP’nin tükenme noktasına geldiğini anlattı.

ESP MLKP’NİN SİYASİ AYAĞI

  • MLKP’ye Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) aracılığı katıldığı bilgisini veren B.A., ESP aracılığıyla silahlı ve ideolojik eğitim almak için 2017’de Suriye’ye gönderildiğini anlattı. B.A., “ESP MLKP’nin siyasi partisidir. Eş başkanlarını MLKP’nin sözde üst düzey yöneticileri belirler” dedi. B.A., Ezilenlerin Hukuk Bürosu’nun (EHB) MLKP’nin hukuk yapılanması olduğunu, EHB içindeki her avukatın MLKP üyesi olmak zorunda olduğunu da söyledi.

ANLAŞMAZLIĞIN NEDENİ BU

PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan PYD/YPG ve MLKP arasındaki anlaşmazlığa da değinen B.A. “ABD’nin PYD/YPG yanlısı tutum sergilemesi ve MLKP’ye mali desteğin bilinçli olarak geciktirilmesi, anlaşmazlığa neden oldu” dedi. PYD/YPG’nin Kuzey Irak’taki Sincar bölgesinde zaman zaman KDP ve Irak ordusu ile çatıştığını anlatan B.A., PYD/YPG’nin kendisini KDP ve Irak ordusu ile çatışma halinde göstermemek için YBŞ adını kullandığını da itiraf etti.

ABD pilotaj eğitimi veriyor

  • ABD’nin Suriye’deki terör örgütlerine verdiği askeri destek ve eğitimi anlatan B.A., ABD’nin PYD/YPG’li teröristlerin sivil halktan seçtiği Suriyeli kişilere pilotaj eğitimi verdiğini söyledi. B.A., ABD ve Avrupa’dan Suriye’ye gelen yabancı teröristlerin Irak ve Suriye’de silahlı eğitim aldıktan sonra ülkelerine döndüğünü de belirtti.

Örgüt içinde çarpık ilişki var

MLKP içinde yaşanan taciz ve cinsel saldırıların üzerinin kapatıldığını kaydeden B.A., MLKP elebaşlarına ayrıcalık tanındığını, örgüt üyelerinin ise cezalandırılıp infaz edildiğini itiraf etti. MLKP’li erkek teröristler arasında çarpık ilişkiler olduğunu da anlatan B.A., AIDS’ten ölen bir MLKP’linin ölüm nedeninin koronavirüs olduğunun açıklandığını söyledi.

Kaçmak için fırsat arıyorlar

  • MLKP’ye yeni katılımın olmadığını ve mahalli halk arasında örgütlenmeye çalışıldığını söyleyen B.A., örgütten kopuşları engellemek için teröristlere baskı yapıldığını itiraf etti: “MLKP içinde yaşam şartları zor, özel ihtiyaçlar bile karşılanamıyor. Suriye’deki elebaşlarının baskısından şikayetçi olan teröristler, MLKP’den kaçmak için fırsat kolluyor.”
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