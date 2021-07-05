Gündem PKK propagandası yapan Özgür Gündem için AYMden hak ihlali kararı
POLİTİKA

PKK propagandası yapan Özgür Gündem için AYM’den hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, terör örgütü PKK propagandası yaptığı için kapatılan Özgür Gündem gazetesi için hak ihlali kararı verdi. Mahkeme, terör örgütü tarafından yapılan kanlı eylemleri meşru gösteren ve terör örgütü elebaşı Öcalan için özgürlük çağrısının yapıldığı Özgür Gündem için “ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine” hükmetti.

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PKK propagandası yapan Özgür Gündem için AYM’den hak ihlali kararı
Özgür Gündem.

Terör örgütü PKK propagandası yapan Özgür Gündem gazetesi, 2016 yılında kapatılmıştı. Gazete avukatlarının kapatma kararı sonrası Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuru karara bağlandı.

Anayasa Mahkemesi’nden terör propagandasına aklama

Yüksek Mahkeme, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan’a özgürlük manşetleri atan Özgür Gündem için hak ihlali kararı verdi. Mahkeme, gazete için “ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine” hükmetti.

Çalışanlarına terör örgütü üyeliğinden hapis cezası

Terör propagandası yaptığı için kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yöneticilerinin yargılandığı davada geçtiğimiz şubat ayında karar çıkmıştı.

Terör propagandasından kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında karar
GÜNDEM
Terör propagandasından kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında karar

Mahkeme heyeti, sanık gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı ile sorumlu yazı işleri müdürü sanık İnan Kızılkaya ve genel yayın yönetmeni sanık Eren Keskin'e "Yasadışı silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vermişti.

Özgür Gündem'in PKK yanlısı manşetleri

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasının gerekçeli kararında, gazetenin PKK yanlısı haberlerine ve manşetlerine yer verilmişti.

Gazete, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), silahlı terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü mücadeleyi hedef almıştı. "TSK'nin operasyonlarda hukuk dışına çıktığı", "sivillere bilerek zarar verdiği" şeklinde iftira niteliğinde yayınlar yapmıştı.


PKK propagandası yapan Özgür Gündem gazetesi kapatıldı
ÖZGÜN
PKK propagandası yapan Özgür Gündem gazetesi kapatıldı

Can Dündar Avrupa'ya böyle yalvardı!
OYNAT 00:00
Can Dündar Avrupa'ya böyle yalvardı!
"Terör örgütü FETÖ ve PKK adına faaliyette bulunmak" suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan ve Almanya'ya kaçan Can Dündar Alman televizyonu ZDF'de bir programa katıldı. Can Dündar programda PKK terör örgütüne destek suçlamasıyla tutuklanan Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyesi Aslı Erdoğan'ın cezaevinden gönderdiği mektubu okuyarak Avrupa'dan Türkiye'ye müdahale etmesini istedi. Avrupa halkına adeta yalvaran Dündar: 'Hükümetinizden harekete geçmesini isteyin' dedi. Alman televizyon kanalında Türkiye'yi şikayet eden Dündar'ın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
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