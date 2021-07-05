PKK propagandası yapan Özgür Gündem için AYM’den hak ihlali kararı

Terör örgütü PKK propagandası yapan Özgür Gündem gazetesi, 2016 yılında kapatılmıştı. Gazete avukatlarının kapatma kararı sonrası Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuru karara bağlandı.
Anayasa Mahkemesi’nden terör propagandasına aklama
Yüksek Mahkeme, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan’a özgürlük manşetleri atan Özgür Gündem için hak ihlali kararı verdi. Mahkeme, gazete için “ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine” hükmetti.
Çalışanlarına terör örgütü üyeliğinden hapis cezası
Terör propagandası yaptığı için kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yöneticilerinin yargılandığı davada geçtiğimiz şubat ayında karar çıkmıştı.
Mahkeme heyeti, sanık gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı ile sorumlu yazı işleri müdürü sanık İnan Kızılkaya ve genel yayın yönetmeni sanık Eren Keskin'e "Yasadışı silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vermişti.
Özgür Gündem'in PKK yanlısı manşetleri
Kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasının gerekçeli kararında, gazetenin PKK yanlısı haberlerine ve manşetlerine yer verilmişti.
Gazete, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), silahlı terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü mücadeleyi hedef almıştı. "TSK'nin operasyonlarda hukuk dışına çıktığı", "sivillere bilerek zarar verdiği" şeklinde iftira niteliğinde yayınlar yapmıştı.