PKK sitesinde devleti suçladı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, PKK'nın yayın organı ANF'ye açıklamalar yaparak devlete suçlamalar yöneltti.

Terörle bağlantıları nedeniyle görevden alınan belediyelere kayyum atanmasını eleştiren Tekin, kayyumları milletin iradesini yok saymak olarak nitelendirdi. Tekin şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Erdoğan ve ekibi süreci ‘hiçbir güç millet iradesinin üstünde değildir’ diyerek yürüttü ve ne olduysa ansızın milleti yok sayan bir anlayış gösterdi. Seçimlerden önce çok yüksek sesle gereğini yaparız da demişti ve yaptı da. Böyle bir anlayışla süreci götürmek Türkiye açısından sağlıklı değildir.

DARBECİLERİN ANLAYIŞI

Bu sadece bölgeyi ilgilendiren bir meselede değildir, bu 82 milyon yurttaşımızı ilgilendiren bir meseledir. Örneğin; tam da kayyum tartışmalarının olduğu bir süreçte uluslararası bir yatırımcı tüm imzalar atılmışken sırf bu tartışmaların yaşandığı döneme denk geldiğinden imza atmadı. Dolayısıyla bu anlayıştan vazgeçilmesi lazımdır. Bu klasik geçmiş dönem darbecilerin anlayışıdır. ”

KHK'LILARA AF İSTEDİ

Hükümetin yargı reformu paketini de eleştiren Tekin, terörle mücadele kapsamında kamudan ihraç edilen KHK'lılara af istedi. Tekin şunları kaydetti: "Bir yıl önce af tartışmalarının başlaması üzerine bir beklenti oluştu ve bu beklenti yükseldi. Kısmen hukuk suçlarında ve başta kamu suçlarında af olabilir dendi. On binlerce kamu suçlusu cezaevlerinde, on binlerce kamu suçlusu KHK’larla işlerinden, ekmeğinden edilmiş durumda. Bunlar yoksa neye af geliyor? Nasıl bir düzenleme olacak bilmiyoruz?"

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