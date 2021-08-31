Gündem PKKdan kaçan 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
ANKARA

PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Merkezi DHA
PKKdan kaçan 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

1997 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

  • Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 141'e yükseldi.

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Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Botan eyalet sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman, çektiği videoyla örgüt mensuplarına teslim olması çağrısında bulundu. Örgütün söylediğinin aksine devletin şefkatli olduğunu belirten Şişman, “Devlet, bütün arkadaşları bir ana şefkatiyle kucaklayabilecek güçte ve inançtadır' dedi.


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