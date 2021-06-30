Gündem PKKdan kaçan beş terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
ANKARA

PKK'dan kaçan beş terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
PKKdan kaçan beş terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
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Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1995-2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 94’e yükseldi.

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