Gündem PKKlı teröristler orman işçilerine saldırdı 6 yaralı
ŞIRNAK

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı: 6 yaralı

PKK'lı teröristler orman işçilerine saldırdı: 6 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde orman işçilerini taşıyan araca PKK'lı teröristlerin roketatarla düzenlediği saldırıda yaralı sayısının 6 olduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek yaralıları ziyaret etti.
Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek yaralıları ziyaret etti.

Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek, Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tedavi gören, aynı zamanda akrabaları olan yaralıları ziyaret etti.

Ömer Benek ile oğlu Ethem Benek, Mehmet Benek, Yakup Benek, Ramazan Babat ve Mahmut Babat'ın sağlık durumları hakkında bilgi alan Cevher Benek, bitme noktasına gelen terör örgütünün savunmasız insanlara saldırmaya başladığını söyledi.

Benek, "Biz terör örgütü PKK’yı şiddetle, lanetle kınıyoruz. Bütün Uludere halkı artık onları istemiyor. Terörü değil, huzuru istiyorlar. Bu birlik ve beraberliğimiz onların işine gelmiyor. Huzursuzluk veriyor onlara. Onlar korku salmaya çalışıyorlar. Ama onların ne füzesi, ne bombası, ne katliamı, 40 yıldır bizleri bu yoldan bu çizginden döndürmedi, döndüremeyecekler" dedi.

Yakınlarını hastanede ziyaret eden Şükrü Benek, saldırının odun toplamaya giderken yapıldığını söyledi.

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