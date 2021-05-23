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ANKARA

PKK’nın drone pilotlarını ABD eğitiyor

PKK, K.Irak’ta Gara, Suriye’de ise Sırrin kamplarında drone ve maket uçak okulları açmış. Teslim olan örgüt mensupları, ABD ve Fransa başta olmak üzere Suriye’deki koalisyon güçlerinin bu kamplarda drone/model uçak yapımı ve kullanımı eğitimi verdiğini anlattı.

Şahin Şen Yeni Şafak
PKK’nın drone pilotlarını ABD eğitiyor
Şırnak 23’üncü Piyade Sınır Tümen Komutanlığı’nı hedef alan saldırıda 3 metre kanat açıklığı olan bir model uçak kullanıldı.

Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen seri operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK, drone ve model uçaklarla askeri bölgelere saldırmaya başladı. Yurt içine sızamayan teröristler, bomba yüklü drone saldırılarına sarıldı. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’ne C4 patlayıcı taşıyan 2 drone ile saldırı girişimi başarısız olan örgüt, 3 gün önce de eş zamanlı olarak Batman ve Şırnak’ta da aynı yöntemle saldırmaya kalktı. Batman’da İHA ve SİHA kontrol ünitelerinin bulunduğu hava üssündeki Mehmetçiğin dikkati sayesinde bombalı dronelardan 2’si havadayken imha edildi, diğer 2 bombalı drone ise dronesavarla düşürüldü.

KANAT AÇIKLIĞI 3 METRE

  • Aynı saatlerde Şırnak 23’üncü Piyade Sınır Tümen Komutanlığı’na da benzer bir saldırı girişimi oldu. Helikopter pistini hedef alan saldırıda 3 metre kanat açıklığı olan model uçak kullanıldı. Bu tür uçakların havalanması için pist gerektiğini belirten güvenlik uzmanları, model uçağın Suriye’de PKK kontrolündeki bölgelerden havalanmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Saldırılarda kullanılan drone ve model uçakların navigasyon ışıklarının açık olması dikkat çekerken, menzillerinin ise 25-40 km arasında olduğu öğrenildi.

İKİ AYRI TERÖR KAMPINDA EĞİTİM

Teslim olan örgüt mensuplarının ifadeleri, PKK’lı teröristlere drone ve model uçaklı saldırı konusunda eğitimler verildiğini ortaya koydu. PKK, Kuzey Irak’ta Gara, Suriye’de ise Sırrin kamplarında sözde drone ve maket uçak okulları açmış. İfadelerde, “ABD ve Fransa başta olmak üzere Suriye’deki koalisyon güçlerinin, örgütün sözde özel kuvvetler birimine bağlı teröristlere drone/ model uçak yapımı ve kullanımı eğitimi verdiği” bilgileri yer aldı. PKK’nın önceleri keşif ve gözetleme için kullandığı drone ve model uçaklar birkaç yıldır kamikaze saldırılar için kullanılıyor.

Uçaklar 4 havan mermisi alıyor

  • Terör örgütü PKK’nın polietilen köpük levhalar kullanarak droneları kendisinin yaptığı, model uçakları ise yurt dışından önce Irak’a, oradan da Suriye’ye getirdiği öğrenildi. Sabit kanat olan model uçakların fiyatı, uçuş menziline göre 200 ila 2 bin dolar arasında değişiyor. 200 metre yüksekliğe kadar çıkabilen bu droneların üzerine 4 havan mermisi yüklenebilirken, gövde kısmında da EYP taşıyabilecek boş bir alan bulunuyor. Model uçakların gece görünmesini engelleyen ve çoklu frekans sistemi yüklenebilen beyin kartları ile bazı parçalarının, Türkiye’ye SİHA parçası ambargosu koyan Kanada menşeili olduğu iddia ediliyor.
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