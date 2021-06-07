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POLİTİKA

PKK’nın Mahmur’da drone’lu saldırılar için sözde eğitim merkezi bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kandil’in kuluçka yuvasıdır. BM temizlemezse biz temizleriz" diyerek operasyon sinyali verdiği Mahmur’da, terör örgütü PKK’nın sözde ‘Drone Akademisi’ bulunuyor. Bugünkü köşe yazısında buna değinen Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, PKK’nın son aylarda sıklıkla askeri birliklerimizi hedef alan maket uçaklarla saldırı girişimlerine dikkat çekerek, "Bu nedenle drone saldırılarına dikkat edilmesi gerekiyor. Mahmur Kampı’na yapılacak ilk operasyonda bu sözde ‘Drone akademisi’nin hedefe alınarak imha edilmesi elzem görünüyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK’nın Mahmur’da drone’lu saldırılar için sözde eğitim merkezi bulunuyor
Fotoğraf: Arşiv

Terör örgütü PKK’nın son aylarda sıklıkla askeri birlikleri hedef alan maket uçaklarla saldırı girişimleri dikkat çekiyor.

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, “PKK’nın Mahmur Kampı’nda sözde ‘Drone Akademisi’nin faaliyetlerine’ dikkat!” başlıklı bugünkü köşe yazısında, bu saldırıları hatırlatarak olası bir Mahmur operasyonunda ilk hedefin bu sözde merkez olması gerektiği görüşüne yer verdi. Orakoğlu’nun yazısından ilgili kısım şöyle:

PKK’nın drone’lu saldırıları için eğitim yeri

"Son yıllarda Suriye’de PKK/YPG’ye verilen silahların ve eğitimin PKK üzerinde pozitif bir etki yaratma amacı çok açık. Özellikle ‘Mahmur’da bulunan ‘sözde Drone Akademisi’ PKK’nın hava saldırı kapasitesini geliştirmek için bir üretim merkezine dönüştürülmüş durumda.

“Hafife alınmaması gereken yeni bir eğilim”

Saldırıların sıklığı, kara hareketliliği minimize edilen PKK’yı havadan saldırılar gerçekleştirmeye yöneltmiş görünüyor.

Paramotor, maket uçak, ticari drone ve sabit kanatlı mini ‘dronle’larla yapılan saldırı girişimleri şimdilik hedeflerine ulaşmamış görünüyor. Ancak hafife alınmaması gereken yeni bir eğilime işaret ettiği de çok açık.

“İlk hedef bu sözde merkez olmalı”

  • Bu nedenle drone saldırılarına dikkat edilmesi gerekiyor. Mahmur Kampı’na yapılacak ilk operasyonda bu sözde ‘Drone akademisi’nin hedefe alınarak imha edilmesi elzem görünüyor.

Zira minimize olmuş, dağılmış liderleri korkudan inlerinden başını çıkaramayacak derecede pasifize edilmiş terör örgütünün emekleyen teknoloji kapasitesinin lojistik hatlarla geliştirdiği mekanların da öncelikle hedefe alınarak yok edilmesiyle PKK terör örgütünü Türkiye’nin aleyhine yeniden motive etmek isteyen hegemonik devletlerin de boşuna çabaladıklarını anlayacaklardır sanırım."

Bülent Orakoğlu'nun yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz:

https://www.yenisafak.com/yaza...

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