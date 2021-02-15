Gündem PKKnın şehit ettiği 1 vatandaşın daha kimliği tespit edildi
ANKARA

PKK'nın şehit ettiği 1 vatandaşın daha kimliği tespit edildi

Kuzey Irak'ta yer alan Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaştan 1'inin daha kimliği belirlendi. Şehidin Uzman Çavuş Ümit Gıcır olduğu açıklandı. Böylece şehitlerden 12'sinin kimliği tespit edilmiş oldu.

Haber Merkezi DHA
Arşiv.
Arşiv.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaştan birinin daha Malatya'da Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemiyle kimliği tespit edildi.

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Cenazesi memleketine gönderilecek

Kimliği belirlenen şehidin Kırıkkale’nin Delice ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Gıcır olduğu kaydedildi.

Şehit uzman çavuş Gıcır’ın, işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği ifade edildi.

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12 şehidin kimliği belirlendi

Bu arada, kimlikleri belirlenen 12 şehitten 6'sı, memleketlerine gönderildi. Aileleri tarafından alınan Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı Kahramanmaraş'a, Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci Eskişehir’in Mihalgazi ilçesine, Şehit Er Sedat Sorgun Erzurum'a, Şehit Polis Sedat Yabalak Mersin’in Anamur ilçesine, sivil şehit Aydın Köse Adıyaman'a uğurlandı.

Şehit Astsubay Semih Özbey ise memleketi Malatya'da toprağa verilmişti.

Diğer şehidin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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