Gündem PKKya destek itirafı
ANKARA

​PKK’ya destek itirafı

PKK’ya destek itirafı

Suriye, Libya, Akdeniz gibi alanlarda Türk-Rus işbirliği vurgusu yapan Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko'nın, PKK/YPG’yi ise terör örgütü olarak kabul etmediklerini söylemesi ise tuhaf karşılandı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Aleksandr Sotniçenko
Aleksandr Sotniçenko

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko, Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün “Soğuk Savaş Sonrası Rusya’nın Dış Politikası” başlıklı paneline katıldı. Suriye, Libya, Akdeniz gibi alanlarda Türk-Rus işbirliği vurgusu yapan Sotniçenko’nun, PKK/YPG’yi ise terör örgütü olarak kabul etmediklerini söylemesi ise tuhaf karşılandı. Sotniçenko, YPG/PKK’nın Moskova ofisine yönelik sorular üzerine şu cevabı verdi:

MOSKOVA’DA YPG OFİSİ YOKMUŞ

“Moskova’da YPG ofisinin açıldığı haberi Ocak 2016’da geldi. Ben bu konuyu araştırdım. Çünkü 2015’te Rus uçağı düşürülmüş ve Türkiye-Rusya ilişkileri çok gerilmişti. Kimin aklına geldi bilmiyorum ama Moskova’da bazı insanlar yaptırım için Türkiye’nin düşmanlarını da destekleme kararı aldı. PKK/YPG’nin Moskova ofisini televizyon için açtılar. Ben bu ofise gitmek, onlar kim diye görüşmek istedim. Ama bu merkezi bulamadım. Böyle bir ofis yok. Adresi yok, telefon numarası yok. Bu o dönem tamamen siyasi bir aksiyondu.”

Rusya ve Hizbullah da asker yığıyor: Kamışlı’da PKK işgali sürüyor
DÜNYA
Rusya ve Hizbullah da asker yığıyor: Kamışlı’da PKK işgali sürüyor
Abone Ol Google News
Amerika utanç duysun

Amerika utanç duysun

​Zenci vatandaşlarınızı polisler yere yatırıp öldürdüler.
Anayasayı uzlaşıyla yapmak istiyoruz

Anayasayı uzlaşıyla yapmak istiyoruz

​Kurtulmuş'tan 'partilerle görüşmeye hazırız' mesajı.
Daha kaçAtasoy var?

Daha kaç
Atasoy var?

​Türkiye'yi endişelendiren soru: Bunların imamları kim?
Gıdada fahiş<br>fiyata hızlı ceza

Gıdada fahiş
fiyata hızlı ceza

​Yedi günde savunma yapmayan ceza yiyecek.
FETÖ'yü böyle<br>finanse ettiler

FETÖ'yü böyle
finanse ettiler

​İşte örgütün yasadışı para transfer ağı: FETÖBANK!
Tüm şirketler daha<br>kolay kredi alacak

Tüm şirketler daha
kolay kredi alacak

​Türkiye'nin risk primi 292'ye düştü.
Doğuş İnşaat yapacak

Doğuş İnşaat yapacak

​Ukrayna'da yeni Kremençuk Köprü projesi.
Darbeyle ilgileri yokmuş!

Darbeyle ilgileri yokmuş!

​15 Temmuz'u duyunca 'müttefikiz' dediler.
Husumetin nedeni<br>Barış Pınarı

Husumetin nedeni
Barış Pınarı

​Macron Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız.
Bu kadarına da pes

Bu kadarına da pes

​Defineciler otoyol kenarındaki tünelde yakalandı.
Sanki yaz

Sanki yaz

​Adana'da termometreler 30 dereceyi gösterdi.
Erdoğan'ın yanındayız

Erdoğan'ın yanındayız

​Sosyal medyada Erdoğan fırtınası.
56 saat başladı

56 saat başladı

​Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
Vaka sayıları stabil

Vaka sayıları stabil

​Sağlık Bakanlığı kritik tabloyu açıkladı.

Harita kırmızıya dönüyor

Harita kırmızıya dönüyor

56 saatlik kısıtlama öncesi yoğunluk erken başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.