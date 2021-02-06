​PKK’ya destek itirafı

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko, Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün “Soğuk Savaş Sonrası Rusya’nın Dış Politikası” başlıklı paneline katıldı. Suriye, Libya, Akdeniz gibi alanlarda Türk-Rus işbirliği vurgusu yapan Sotniçenko’nun, PKK/YPG’yi ise terör örgütü olarak kabul etmediklerini söylemesi ise tuhaf karşılandı. Sotniçenko, YPG/PKK’nın Moskova ofisine yönelik sorular üzerine şu cevabı verdi:

MOSKOVA’DA YPG OFİSİ YOKMUŞ

“Moskova’da YPG ofisinin açıldığı haberi Ocak 2016’da geldi. Ben bu konuyu araştırdım. Çünkü 2015’te Rus uçağı düşürülmüş ve Türkiye-Rusya ilişkileri çok gerilmişti. Kimin aklına geldi bilmiyorum ama Moskova’da bazı insanlar yaptırım için Türkiye’nin düşmanlarını da destekleme kararı aldı. PKK/YPG’nin Moskova ofisini televizyon için açtılar. Ben bu ofise gitmek, onlar kim diye görüşmek istedim. Ama bu merkezi bulamadım. Böyle bir ofis yok. Adresi yok, telefon numarası yok. Bu o dönem tamamen siyasi bir aksiyondu.”

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