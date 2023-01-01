PKK’ya Yeşil sol kalkanı

Örgüt, Irak’taki teröristleri korumak ve faaliyetlerine legal bir görünüm vermek amacıyla dernek ve siyasi parti aparatını kullanıyor. Süleymaniye’deki Mezopotamya İşçi Derneği sorumlusunun öldürülmesinin ardından, derneğin faaliyetlerine ara verildi. Kısa süre önce toplantı yapan dernek yöneticileri, PKK’nın sözde üst yönetiminden gelen talimatla, derneği Yeşil Sol Parti temsilciliğine dönüştürme kararı aldı. Bu sayede derneğe uluslararası alanda legal görünüm kazanılacağı ifade ediliyor.

PKK’nın Irak’taki terör faaliyetlerini gizlemek için özellikle Talabani’nin kontrolündeki Süleymaniye’de çalışmaları yoğunlaştırıyor. PKK'nın Irak'ta farklı adlarla 10’unüzerinde siyasi uzantısı bulunurken, MİT, uzun süredir bu dernek ve siyasi yapılanmaları takip ediyor. Goran, Yeni Nesil Hareketi, İşçi Partisi, PADE, PCDK, Halkların özgürlük partisi ile Ezidi Özgürlük ve Demokrasi Partisi gibi sözde dernek ve siyasi parti yapılanmalarını kılıf olarak kullanan PKK’lı teröristlerin tek tek öldürülmesi sonrasında HDP de harekete geçti. Genel merkezdeki toplantıda, Süleymaniye ve Erbil’de öldürülen teröristleri sivil olarak gösterme kararı alan HDP, bu sayede hak ihlali gerekçesiyle araştırma heyeti oluşturmaya çalıştığı ifade ediliyor.