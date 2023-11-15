Polatlara azmettiricilik tutuklaması

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, haklarında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlamasıyla tutuklanan Engin ve Dilan Polat çifti ile baba Sezgin Polat, bu kez de silahlı saldırıya azmettirmek suçundan savcılık karşısına çıktı.

ESKİ ORTAĞA SİLAHLI SALDIRI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Dilan Polat’ın eski ortağı şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezine silahlı saldırı azmettirici oldukları iddiasıyla Polat çifti ve Sezgin Polat’ın ifadesi alındı. 1 Ekim günü Bahçeşehir’de gerçekleşen iş yeri kurşunlaması olayında, güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, failleri belirledi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Saldırıyı gerçekleştiren 5 şüpheli gözaltına alınırken, 20-30 bin lira karşılığında yaptıklarını itiraf etmişti. İtirafların ardından ifade vermeleri için ceza eviden Küçükçekmece Adliyesi’ne getirilen Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat suçlamaları reddetti. Şüpheliler silahlı saldırıya azmettirme suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Bunun yanı sıra hakimliğin karar arasında Dilan Polat’ın uzun süre ağladığı ve dizlerinin üzerine çöktüğü görüldü.

Banu Parlak yardım istemişti

Bir video yayımlayarak yardım isteyen Banu Parlak, Dilan Polat ile aralarındaki husumetin güzellik merkezi açtıktan sonra başladığını belirterek, “Bir gençten para almışlar, geri vermek için beni vurmasını şart koşmuşlar. Çocuk da yapmamış” diye konuştu. Parlak, söz konusu şahsın kendisini vurmadığı için hem parasını alamadığını hem de çocuklarının önünde vurdurulduğunu iddia ederek, “Olaydan sonra can güvenliğim yok, başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır”demişti.







