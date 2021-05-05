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Gündem Polise katil diyen CHP Gençlik Kolları Başkanı Karakoç İBBye yönetici olarak atandı
POLİTİKA

Polise 'katil' diyen CHP Gençlik Kolları Başkanı Karakoç İBB'ye yönetici olarak atandı

CHP'nin ilçe teşkilatlarında Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapan Recep Karakoç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Gezi Parkı provokasyonunda ön saflarda yer alan Karakoç'un, sosyal medya hesabında polislere "katil" dediği paylaşımları bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Polise katil diyen CHP Gençlik Kolları Başkanı Karakoç İBBye yönetici olarak atandı
Recep Karakoç

İBB, iştiraki olan kurumlarda CHP'li isimlere kadro vermeye devam ediyor. Partinin ilçe teşkilatlarında Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapan Recep Karakoç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Kültür A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığını duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her fırsatta "liyakate önem veriyoruz" açıklaması yaptığı ortamda, Karakoç'un CHP Başakşehir İlçe Başkanı'nın referansı ile göreve getirildiği ortaya çıktı.

Karakoç, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bana referans olup öneren CHP Başakşehir İlçe Başkanımız Sayın Av. Deniz Bakır'a teşekkürü borç bilirim." dedi.

Polise "katil" dediği paylaşımları bulunuyor

Gezi Parkı provokasyonlarında ön saflarda yer alan Karakoç'un kişisel sosyal medya hesabında, polislere "katil" dediği paylaşımlar bulunuyor.

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