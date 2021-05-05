Polise 'katil' diyen CHP Gençlik Kolları Başkanı Karakoç İBB'ye yönetici olarak atandı

İBB, iştiraki olan kurumlarda CHP'li isimlere kadro vermeye devam ediyor. Partinin ilçe teşkilatlarında Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapan Recep Karakoç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Kültür A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığını duyurdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her fırsatta "liyakate önem veriyoruz" açıklaması yaptığı ortamda, Karakoç'un CHP Başakşehir İlçe Başkanı'nın referansı ile göreve getirildiği ortaya çıktı.
Karakoç, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bana referans olup öneren CHP Başakşehir İlçe Başkanımız Sayın Av. Deniz Bakır'a teşekkürü borç bilirim." dedi.
Polise "katil" dediği paylaşımları bulunuyor
Gezi Parkı provokasyonlarında ön saflarda yer alan Karakoç'un kişisel sosyal medya hesabında, polislere "katil" dediği paylaşımlar bulunuyor.
Okmeydanı #UğurKurt 'u uğurladı. Canlar, yoldaşlar hep bir ağızdan haykırdı: #KatilPolisOkmeydanındanDefol pic.twitter.com/aX4KOHHDYN
Okmeydanı #UğurKurt 'u uğurladı. Canlar, yoldaşlar hep bir ağızdan haykırdı: #KatilPolisOkmeydanındanDefol pic.twitter.com/aX4KOHHDYN— Recep Karakoç (@Recepkarakocc) May 23, 2014