Kayınbiraderini işe alan CHP'li başkan: Başka ehil bir kişi bulamadığım için aldım

Daha önce Yenipazar Belediyesi’nde fen memuru ve fen işleri müdür yardımcılığı ve müdürlüğü görevlerinde bulunan Hamit Hancıoğlu, 2014 yılında emekli olmuştu.

Belediye Başkanı Yüsran Erden’in kayınbiraderi olan Hamit Hancıoğlu’nun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93. Maddesi gereği emeklilik dönüşü kapsamında tekniker kadrosunda yeniden memur olarak ataması yapılıp işe başladığı ve şartları taşıdığı için fen işleri müdür vekili olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.

"Başka ehil kişi bulamadım"

Olayın yeni bir olay olmadığını söyleyen Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, "Fen işleri müdürlüğü kadrosu boş kaldı ve buraya atayacak ve o görevi yapacak personel de yok. 2019’dan sonra köyler de bize bağlandı. 1988 den beri Yenipazar belediyesinde görev yapan bir kardeşimiz benim kayınbiraderim. Sağa sola da baktım başka ehil bir kişi bulamadım. Kayınçoma rica ettim. Mevzuat açısından herhangi bir sıkıntısı yok idi. 657 sayılı yasaya tabi olarak atamasını yaptım. 65 yaşına kadar çalışabilir” diyerek kendini savundu.

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"Maaş bordrusu eski"

Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, kayınbiraderinin maaş bordrosunda yer alan brüt 15 bin 424 TL 06 kuruşluk rakamın da gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Kayınbiraderim 9 bin 975 TL 21 kuruş bürüt, 7 bin 380 TL 78 kuruş net maaş alıyor” diyerek 15 bin 424 TL 06 kuruş olan rakamın eski gelir vergisi matrahı olduğunu kaydetti.

"Bari milletimizin aklıyla alay etmeseydiniz"

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Taciz, tecavüz normal; hırsızlık, yolsuzluk hak getire; adam kayırma, partili yandaş kollama son sürat... Bir de pişkin pişkin ‘CHP'li belediyeler olmasaydı milletin hali haraptı’ demekten geri durmazlar. Hem pişkinler hem de yüzsüzler! " ifadelerini kullandı.

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Söz konusu gelişmenin Aydınlılara hakaret etmek olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Çaldığınız minareye kılıf uydurmakta üstünüze yok; ama bari Milletimizin aklıyla alay etmeseydiniz!" dedi.

Özhaseki açıklamasının devamında, "Sosyal ve gönül belediyeciliğinin adresi olan AK Belediyelerimize her fırsatta yalan ve iftiralarla saldıran CHP'nin sözde özgür, özde can'daş medyası nerede, gözlerini neden kapatıyorlar? Daha ne kadar beslendiğiniz kaynağı korumaya devam edeceksiniz? Doğrusu merakla bekliyoruz." diye konuştu.

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