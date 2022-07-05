Gündem Polise yumruk atan DBPli Aydeniz için karar günü yarın
POLİTİKA

Polise yumruk atan DBP'li Aydeniz için karar günü yarın

Anayasa ve Adalet Hazırlık Komisyonu, polise yumruk atan DBP Diyarbakır vekili Salihe Aydeniz için toplandı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hazırlık Komisyonu Başkanı Ali Özkaya, "Yarın saat 11.00'de toplanacağız. Saat 11.00'de kararımızı vereceğiz" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Polise yumruk atan DBPli Aydeniz için karar günü yarın
​Polise yumruk atan DBP'li Aydeniz için karar günü yarın.

Anayasa ve Adalet Hazırlık Komisyonu DBP Diyarbakır vekili Salihe Aydeniz için toplandı.

Hazırlık Komisyonu Başkanı Ali Özkaya, 4 dosya için Salihe Aydeniz, bir dosaya için HDP'li Meral Danış Beştaş savunmada bulunduğunu belirterek, "Videoları izlettiler, kendilerinin veya partililerin çektiği videoları izledik, beyanlarda bulundular. Bunları inceleyeceğiz. Yarın saat 11.00'de toplanacağız. Saat 11.00'de kararımızı vereceğiz" dedi.

YUMRUK DEĞİL REFLEKSMİŞ!

HDP'li Meral Danış Beştaş Aydeniz'in polise yumruk attığına ilişkin tartışmalara değinerek, "O bir yumruktan ziyade kendini korumaya dönük bir refleks olarak ortaya çıktı. 7 tane suç duyurusu var" ifadelerini kullandı.

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Polise yumruk atmıştı! DBP'li Salihe Aydeniz için hazırlanan fezleke Ankara'ya gönderildi

Kadıköy'de teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı: Bir HDP'li kargaşada polisin yüzüne yumruk attı
OYNAT 00:33
Kadıköy'de teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı: Bir HDP'li kargaşada polisin yüzüne yumruk attı
HDP, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için 'Gemlik Yürüyüşü' adı altında bir organizasyon düzenlendi.

Günler öncesinden çağrı yapan HDP, bugün İstanbul Kadıköy'de toplandı. PKK yandaşları, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için sloganlar atarken HDP'li bir kişinin polise yumruk attığı anlar da kameralara yansıdı.

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